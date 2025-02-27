Будущее дополнение под названием "Businesss and Hobbies" вернет в The Sims 4 культовую механику появления грабителей, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в X.

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Возвращение легенд

В последний раз грабители посещали дома "симов" далеких 16 лет назад в The Sims 3 и годами фанаты серии чувствовали себя в безопасности.

И вот EA наконец-то анонсировали возвращение горе-злоумышленников, которые не лишились своего привычного "полосатого" внешнего вида и остались такими же смешными дурачками, как и в первых трех играх франшизы.

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Короткий ролик демонстрирует до боли знакомую историю о том, как грабитель врывается в дом ничего не подозревающего персонажа., чтобы украсть его вещи, под аккомпанемент легендарного саундтрека ограбления из оригинальной The Sims.

Анонс возвращения грабителей– смотрите видео

Анонс произвел настоящий фурор среди фанатов The Sims, которые теперь с нетерпением будут ждать релиз дополнения, что запланирован уже совсем скоро– 6 марта 2025 года.