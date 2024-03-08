Нещодавно Marvel's Spider-Man 2 отримала велике оновлення, яке принесло в гру режим New Game Plus, нові костюми, додаткові налаштування та чимало іншого.

Цікаво Пробирає до мурах: 5 найепічніших битв у відеоіграх

Однак швидко з'ясувалося, що патч додав можливість, яку навряд планували реалізувати в Insomniac Studios.

Після оновлення гравці виявили, що вони можуть досить легко отримати доступ до "меню розробників", яке містить ключові подробиці про сюжетну лінію ще навіть не анонсованого DLC.

Цією новиною одним з перших поділився користувач Reddit під ніком Rodviguez. Геймер опублікував зображення, на якому видно, що у Marvel’s Spider-Man 2 є прихована сторінка під назвою "Beetle Villain Arc", яка розкриває, що одне з доповнень гри буде зосереджене на протистоянні з суперзлодієм Beetle (Жук) у виконанні персонажки Дженіс Лінкольн.

Ймовірний список кат-сцен з нового DLC / Фото з Reddit

Хоча цей антагоніст не є таким відомим, як інші лиходії з всесвіту Людини-павука, зате він має чіткий зв'язок із серією ігор.

Дженіс – дочка злодія Лонні Лінкольна, більш відомого як Tumbstone (Надгробок), який з'являвся в обох проєктах Insomniac. Тож розробниками буде легко реалізувати появу нової суперзлодійки.

Концепт персонажки / Фото DeviantArt

Студія відреагувала на ситуацію з витоком у соцмережі X (колишній твітер), попередивши геймерів, що використання меню розробників "може пошкодити збереження та прогрес у здобутті трофеїв".

Отож, у шанувальників Marvel's Spider-Man 2 тепер є уявлення бодай про одне з майбутніх доповнень, а отже залишилося лише дочекатися офіційного анонсу.