RoboCop: Rogue City отримає сюжетне доповнення Unfinished Business – дата виходу вже відома

Видавець Nacon та польська студія Teyon (відомі за Terminator: Resistance) оголосили дату виходу Unfinished Business – окремого сюжетного доповнення до шутера RoboCop: Rogue City.

Доповнення Unfinished Business було вперше представлено на презентації Nacon Connect у березні, нагадує 24 Канал. На сторінці в Steam раніше зазначалося, що реліз відбудеться у третьому кварталі 2024 року (з липня по вересень), а дебютний трейлер обіцяв вихід влітку.

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Тепер розробники підтвердили точну дату: Unfinished Business вийде 17 липня на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X і S. Анонс супроводжувався півторахвилинним сюжетним трейлером.

Події доповнення розгортатимуться після фіналу основної гри RoboCop: Rogue City. Група елітних найманців на чолі зі старим знайомим Робокопа захоплює житловий комплекс Omni Tower, щоб використати його як джерело живлення.

Мета злочинців – за допомогою спеціального пристрою зламати систему і отримати контроль над усіма технологіями корпорації OCP, включно з самим Робокопом. Герой вирушає, аби зірвати їхні плани.

Гравцям обіцяють великий арсенал зброї, включаючи знайомий пістолет Auto-9 і нову кріогенну гармату, добивальні прийоми, андроїдів з катанами, а також флешбеки з участю Алекса Мерфі – ще до того, як він став Робокопом.

Як окремий продукт, Unfinished Business не вимагатиме наявності основної гри RoboCop: Rogue City, хоча фактично є сюжетним продовженням основної історії.