Дополнение Unfinished Business было впервые представлено на презентации Nacon Connect в марте, напоминает 24 Канал. На странице в Steam ранее отмечалось, что релиз состоится в третьем квартале 2024 года (с июля по сентябрь), а дебютный трейлер обещал выход летом.

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Теперь разработчики подтвердили точную дату: Unfinished Business выйдет 17 июля на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался полутораминутным сюжетным трейлером.

События дополнения будут разворачиваться после финала основной игры RoboCop: Rogue City. Группа элитных наемников во главе со старым знакомым Робокопа захватывает жилой комплекс Omni Tower, чтобы использовать его как источник питания.

Цель преступников – с помощью специального устройства взломать систему и получить контроль над всеми технологиями корпорации OCP, включая самого Робокопа. Герой отправляется, чтобы сорвать их планы.

Игрокам обещают большой арсенал оружия, включая знакомый пистолет Auto-9 и новую криогенную пушку, добивающие приемы, андроидов с катанами, а также флешбеки с участием Алекса Мерфи – еще до того, как он стал Робокопом.

Как отдельный продукт, Unfinished Business не потребует наличия основной игры RoboCop: Rogue City, хотя фактически является сюжетным продолжением основной истории.

А тем временем стало известно, что игру Blade Runner: Time To Live официально отменена – проект не дойдет до релиза. Игра должна была быть приключенческим боевиком, события которого происходили бы в 2065 году, с бюджетом в 45 миллионов долларов.