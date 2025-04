Британская студия Supermassive Games, известная по Until Dawn, The Dark Pictures Anthology и The Quarry, работала над игрой под названием Blade Runner: Time To Live, информирует 24 Канал.

Это должен был быть кинематографический приключенческий боевик продолжительностью 10-12 часов, релиз которого был запланирован на сентябрь 2027 года. Игру должны были выпустить на ПК, PS5, Xbox Series X|S и консолях следующего поколения.

События Blade Runner: Time To Live должны были бы разворачиваться в Новом Цюрихе в 2065 году. Игроки должны взять на себя роль устаревшего репликанта Nexus-6, по имени Со-Ланж, которая должна уничтожить лидера подпольной сети репликантов. В процессе расследования главного героя предавали и оставляли умирать. Геймплей предусматривал сочетание стелса, боев, исследования мира, прокачки навыков и "трогательных" диалогов с персонажами.

Предпродакшн игры начался в сентябре 2024 года и должен был продлиться до марта. Бюджет производства составлял 45 миллионов долларов, а над проектом работала команда, которая создавала The Quarry.

По словам информатора Insider Gaming, Blade Runner: Time To Live выглядела "довольно впечатляюще", но в конце 2024 года разработка была приостановлена. Причиной стали решения компании Alcon Entertainment – владельца прав на франшизу. Детали отмены проекта пока не разглашаются.