Как стало известно, Ghost of Yotei поступит в продажу 2 октября 2025 года эксклюзивно для консоли PS5, информирует 24 Канал.

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Цена Ghost of Yotei

Базовая версия игры будет стоить 70 долларов, расширенное издание с дополнительными скинами и снаряжением – 80 долларов. Также запланировано коллекционное издание. Предварительные заказы откроются со 2 мая.

Что известно о сюжете

События игры разворачиваются в 1603 году, более чем через 300 лет после событий Ghost of Tsushima. Местом действия выбран остров Хоккайдо возле горы Йотей, а главной героиней станет новый Призрак – странствующая воительница, по имени Ацу.

Новый сюжетный трейлер Ghost of Yotei, который вышел вместе с анонсом даты релиза, раскрывает завязку истории.

Банда разбойников убила семью Ацу и оставила ее умирать. Девушка выжила, выросла и решила найти и наказать обидчиков.

Трехминутный трейлер демонстрирует живописные пейзажи, будущих союзников Ацу, несколько видов оружия и новую игровую механику – возможность погружения в воспоминания героини.

Разработчики обещают еще больше свободы по сравнению с Ghost of Tsushima, нелинейное прохождение сюжетных заданий, неожиданные угрозы, функцию расположения лагеря в любом месте открытого мира, усовершенствованную графику и поддержку PS5 Pro.

А тем временем Bethesda накануне выпустила ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion с новой графикой и улучшенным игровым процессом. Издание Remastered содержит все дополнения, которые получила оригинальная игра.