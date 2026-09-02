Технологія нейронного рендерингу DLSS 5 від Nvidia готова до запуску: відома дата виходу

Компанія Nvidia готує революційне оновлення для геймерів. Уже найближчим часом світ побачить довгоочікувану технологію нейронного рендерингу DLSS 5, яка обіцяє вивести графіку на абсолютно новий рівень фотореалізму, попри суперечливі відгуки спільноти.

Перша гра з підтримкою нової технології

Офіційний запуск передової розробки відбудеться вже 3 вересня. Першим проєктом, який отримає підтримку нового алгоритму, стане спортивний симулятор NBA 2K27. Вихід технології не став несподіванкою, адже нещодавно ентузіасти знайшли спеціальний файл бібліотеки в бета-версії цієї гри, що спричинило хвилю витоків у мережу, пише IGN.

Розробники позиціонують DLSS 5 як метод тривимірного нейронного рендерингу. Алгоритм бере геометричні дані та інформацію про кольори безпосередньо з гри, а потім малює картинку за допомогою штучного інтелекту поверх кадру гри.

Головна мета інженерів полягає в досягненні максимального фотореалізму без колосальних обчислювальних витрат, яких вимагають традиційні методи. Nvidia запевняє, що оскільки геометрія та кольори оригінальної сцени суворо обмежують модель, штучний інтелект не додаватиме зайвих елементів і не спотворюватиме об'єкти.

Величезна ціна за красу та вимоги до заліза

Проте за якісну картинку доведеться заплатити високу ціну. Навіть за офіційними даними виробника, активація нейронного рендерингу знизить загальну продуктивність приблизно на 50 – 60 відсотків.

Моддери, які тестували ранню версію після витоку, також помітили суттєве падіння частоти кадрів. Щоб компенсувати це навантаження, компанія радить вмикати інші компоненти пакета програмного забезпечення, зокрема суперроздільну здатність та генерацію кадрів.

Крім того, на момент релізу технологія працюватиме лише на відеокартах серії RTX 50*. Фахівці рекомендують активувати її лише за наявності графічного адаптера RTX 5070 або потужнішого.

Суперечки в геймерській спільноті

Нова технологія встигла викликати шквал суперечок серед геймерів та розробників ще до свого виходу. Деякі критики назвали розробку образою для мистецтва ігрового дизайну. Попри це, багато користувачів відзначають, що штучний інтелект робить картинку значно привабливішою.

Незабаром офіційний запуск розвіє всі сумніви гравців і покаже реальний потенціал штучного інтелекту в індустрії відеоігор.