Первая игра с поддержкой новой технологии

Официальный запуск передовой разработки состоится уже 3 сентября. Первым проектом, который получит поддержку нового алгоритма, станет спортивный симулятор NBA 2K27. Появление технологии не стало неожиданностью, ведь недавно энтузиасты обнаружили специальный файл библиотеки в бета-версии этой игры, что вызвало волну утечек в сеть, пишет IGN.

Разработчики позиционируют DLSS 5 как метод трехмерного нейронного рендеринга. Алгоритм берет геометрические данные и информацию о цветах непосредственно из игры, а затем рисует изображение с помощью искусственного интеллекта поверх игрового кадра.

Главная цель инженеров заключается в достижении максимального фотореализма без колоссальных вычислительных затрат, которые требуют традиционные методы. Nvidia уверяет, что, поскольку геометрия и цвета исходной сцены строго ограничивают модель, искусственный интеллект не будет добавлять лишних элементов и не будет искажать объекты.

Огромная цена за красоту и требования к аппаратному обеспечению

Однако за качественное изображение придется заплатить высокую цену. Даже по официальным данным производителя, активация нейронного рендеринга снизит общую производительность примерно на 50–60 процентов.

Моддеры, тестировавшие раннюю версию после утечки, также заметили существенное падение частоты кадров. Чтобы компенсировать эту нагрузку, компания рекомендует включать другие компоненты пакета программного обеспечения, в частности суперразрешение и генерацию кадров.

Кроме того, на момент релиза технология будет работать только на видеокартах серии RTX 50*. Специалисты рекомендуют активировать ее только при наличии графического адаптера RTX 5070 или более мощного.

Споры в геймерском сообществе

Новая технология успела вызвать шквал споров среди геймеров и разработчиков еще до своего выхода. Некоторые критики назвали разработку оскорблением для искусства игрового дизайна. Несмотря на это, многие пользователи отмечают, что искусственный интеллект делает картинку значительно привлекательнее.

Вскоре официальный запуск развеет все сомнения игроков и покажет реальный потенциал искусственного интеллекта в индустрии видеоигр.