Снайперська зброя у шутерах жанру королівської битви є потужним інструментом, який у правильних руках та за вдалого збігу обставин може гарантувати перемогу із досить великою ймовірністю, повідомляє 24 канал.
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Стрімерка DanucD настільки майстерно користується цим видом озброєння, що серйозно претендує на звання найкращої снайперки – і це доводить її нещодавній тікток.
У відео геймерка продемонструвала нарізку зі своїх трансляцій, де вона використовує математику для обчислення відстані до кожної ворожої цілі, а потім хвацько стріляє точно в опонентів, миттєво їх нейтралізуючи.
Неймовірна гра від DanucD: відео
Власне, у реальному житті снайпери також нікуди не подінуться від математики, проте у відеоіграх не часто можна побачити подібну технологію та обрахунки.
Відео дівчини стало справжнім хітом у тікток та набрало понад 7.8 мільйонів переглядів й більш як 1.2 мільйона вподобань.