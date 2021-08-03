Багато років тому те, що починалося як модифікація для Counter-Strike під назвою Terror-Strike, переросло в Left 4 Dead – безумовно, одну з найвідоміших кооперативних ігор в історії індустрії. Після успіху проєкту, покупки компанією Valve та років бездіяльності, здавалося б, Turtle Rock припинила існування, проте в березні 2019 року студія вирішила повернутися до власних корінь, оголосивши початок роботи над грою Back 4 Blood – ідейною наступницею їх найвідомішої франшизи.

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Майбутній проєкт обіцяє використати усталену формулу успіху та одночасно впровадити низку інновацій, збільшивши кількість видів зомбі, осучаснивши механіки та інші складові геймплею.

Трейлер відкритого бета-тестування гри



Коли саме охочі геймери зможуть долучитися до відкритого бета-тестування, залежить від кількох факторів. Ті, хто вже зробив попереднє замовлення Back 4 Blood в цифрових магазинах, матимуть достроковий доступ до гри вже у так званому, першому періоді, який триватиме з 5 по 9 серпня.

Гравці без попереднього замовлення також будуть запрошені на цю першу сесію, але їх кількість буде обмежена. Для того, щоб випробувати вдачу та все ж поглянути на гру серед перших, потрібно попередньо зареєструватися на офіційному сайті проєкту. Другий період тестування розпочнеться 12 серпня і триватиме до 16 числа та буде доступний вже для всіх охочих випробувати гру.

Хорошою новиною є те, що у відкритій беті Back 4 Blood у геймерів, швидше за все, не буде часу нудьгувати. Turtle Rock підтвердили цілих дві карти для режиму Swarm PvP та ще дві мапи для кооперативного проходження. Режим Swarm дозволить гравцям розділитися на дві команди, що будуть протистояти одна одній як "Очищувачі" та "Інфіковані". Під час бета-тестування в цьому режимі будуть доступні шість різних типів зомбі: Bruiser, Crusher, Exploder, Hocker, Retch та Stinger.

Команда Очищувачів / зображення з back4blood.com

Щодо команди людей, то п'ять із восьми представлених у одному з попередніх трейлерів персонажів будуть наявними в беті. Також гравці зможуть випробувати різноманітні види зброї та спорядження для винищення натовпів живих мерців. Відкрита бета-версія підтримуватиме cross-play та cross-gen, тому друзі з різних ігрових платформ все ще можуть об'єднатися, щоб весело провести час.

Back 4 Blood виходить 12 жовтня 2021 року для ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X | S.