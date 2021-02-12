Зламали майже все: розробники вирішили випустити патч для відомої гри, яка вийшла ще у 2005 році

Розробники класичної Star Wars: Battlefront II вирішили випустити патч для цієї гри. Щоправда, вони вже й встигли видалити його, бо геймери почали скаржитися на різноманітні проблеми.

Класична Star Wars: Battlefront II вийшла ще у 2005 році, але й зараз продовжує мати попит серед геймерів. Розробники також продовжують випускати різноманітні офіційні патчі для цього проєкту. Проте, не завжди все йде за планом, бо останнє таке оновлення зламало майже все у цій відомій грі.

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Звісно, сам факт виходу офіційного оновлення для відеогри 2005 року спочатку дуже потішив шанувальників цього проєкту. Та й сам патч був направлений на виправлення різноманітних технічних недоліків, а також мав розширити підтримку контролерів та додати масштабування інтерфейсу для сучасних моніторів. Зазначимо, що це вже не перше подібне оновлення для Star Wars: Battlefront II, бо у 2018 році розробники додали у багатокористувацький режим функцію кроссплею між користувачами Steam та GOG.

Здається, розробники роблять все абсолютно правильно, бо продовжують підтримувати проєкт, якому вже майже 16 років. Проте, цього разу у компанії Lucasfilm Games щось точно не врахували, бо гра перестала коректно працювати. Гравці почали скаржитися на проблеми з контролерами, інтерфейсом, субтитрами, а також на роботу деяких функцій. Також гра почала вилітати у певних моментах та з'явилися критичні помилки. Але найголовнішою проблемою стали модифікації, а якщо точніше, то деякі моди просто перестали працювати.

Зазначимо, що фанатські модифікації це дуже важлива складова Star Wars: Battlefront II. Компанія LucasArts випустила для цієї гри спеціальний пакет інструментів із назвою ModTools, який дозволяє створювати навіть цілі мапи та сценарії із "нуля". За майже 16 років шанувальники цього проєкту випустили просто неймовірну кількість різноманітних модів.

Добре, що розробники відеогри оперативно відреагували на скарги фанатів, бо прибрали останній патч із сервісів GOG та Steam. Вже зараз можна завантажити оновлення, яке поверне гру Star Wars: Battlefront II до попередньої версії.

Дивіться трейлер відеогри Star Wars: Battlefront II – відео