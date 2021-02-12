Разработчики классической Star Wars: Battlefront II решили выпустить патч для этой игры. Правда, они уже успели удалить его, потому что геймеры начали жаловаться на различные проблемы.

Классическая Star Wars: Battlefront II вышла еще в 2005 году, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди геймеров. Разработчики также продолжают выпускать различные официальные патчи для этого проекта. Однако, не всегда все идет по плану, поскольку последнее такое обновление сломало почти все в этой известной игре.

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Конечно, сам факт выхода официального обновления для видеоигры 2005 года сначала очень порадовал поклонников этого проекта. Да и сам патч был направлен на исправление различных технических недостатков, а также должен был расширить поддержку контроллеров и добавить масштабирования интерфейса для современных мониторов. Отметим, что это уже не первое подобное обновление для Star Wars: Battlefront II, потому что в 2018 году разработчики добавили в многопользовательский режим функцию кроссплея между пользователями Steam и GOG.

Кажется, разработчики делают все абсолютно правильно, потому что продолжают поддерживать проект, которому уже почти 16 лет. Однако, на этот раз в компании Lucasfilm Games что-то точно не учли, ибо игра перестала корректно работать. Игроки начали жаловаться на проблемы с контроллерами, интерфейсом, субтитрами, а также на работу некоторых функций. Также игра начала вылетать в определенных моментах и появились критические ошибки. Но главной проблемой стали модификации, а если точнее, то некоторые моды просто перестали работать.

Отметим, что фанатские модификации это очень важная составляющая Star Wars: Battlefront II. Компания LucasArts выпустила для этой игры специальный пакет инструментов под названием ModTools, который позволяет создавать даже целые карты и сценарии с "нуля". За почти 16 лет поклонники этого проекта выпустили просто невероятное количество разнообразных модов.

Хорошо, что разработчики видеоигры оперативно отреагировали на жалобы фанатов, потому что убрали последний патч из сервисов GOG и Steam. Уже сейчас можно загрузить обновление, которое вернет игру Star Wars: Battlefront II к предыдущей версии.

Смотрите трейлер видеоигры Star Wars: Battlefront II – видео