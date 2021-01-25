Разработчики из TT Games поделились первой официальной информацией о видеоигре LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. В игре будет 800 персонажей, но сыграть получится всего за 300.

Источник​: TheGamer

Дон Макдиармид в интервью изданию Official PlayStation Magazine рассказал первые детали о новом проекте во вселенной "Звездных войн". Дон работает дизайнером в студии TT Games, которая сейчас занимается разработкой видеоигры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Интересно Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: патч для Cyberpunk 2077 и друг Ламара

Дон отметил, что видеоигра создается с нуля и на совершенно новом игровом движке. В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga будет открытый мир и космические битвы, которые будут генерироваться случайно. Разработчик отметил, что в видеоигре будет аж 23 планеты (всего будет 28 локаций), которые можно будет посетить. Дон отметил следующее:

Если у вас есть любимое место во вселенной "Звездных войн", очень вероятно, что вы сможете посетить его в видеоигре.

Интересно, что в видеоигре будет всего 800 различных персонажей, но сыграть получится только за 300. Это рекордное количество игровых героев для серии LEGO, потому что у Lego Marvel Super Heroes 2 было 270 персонажей, но это без учета многочисленных DLC для этой видеоигры.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga повторит сюжет основных 9 фильмов, а геймеры смогут проходить их в любом порядке. Дон отметил, что в игре огромный открытый мир, который будет интересно исследовать. Разработчики хотят дать игрокам больше свободы, поэтому и сделали игру не такой линейной. Также дизайнер отметил, что их команда улучшила определенные уровни, а некоторым персонажам они решили уделить больше внимания.

Смотрите геймплейный трейлер видеоигры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – видео

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga анонсировали еще в июне 2019 года, но первый геймплейный трейлер показали только в августе 2020 года. Также стоит отметить, что релиз этого проекта должен был состояться еще в конце прошлого года, но разработчики сместили дату выхода на 2021. Если верить слухам, то игра выйдет уже в мае на все основные платформы.