Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: патч для Cyberpunk 2077 и друг Ламара
Уже несколько недель подряд ни одна игра не может захватить топ, потому он и получается очень разнообразным. Впервые за долгое время вернулись шутки о видеоигре Cyberpunk 2077, а мем с GTA V продолжает оставаться актуальным, подробнее – в материале.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "Звездные войны" от Ubisoft и GTA V в 4K
10 место – Не трогайте мое оружие
Количество лайков – 53 тысячи
Автор – _Variant
Когда вы вернулись в игру и поняли, что они ослабили ваше любимое оружие:
О боже, кто прикоснулся к Cаше?
Хорошо... кто прикасался к моему оружию?!
9 место – Пора просыпаться
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – LuneBlu
– Cyberpunk уже исправили?
– Нет
– Проваливайте отсюда
8 место – Настоящий герой
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – PressTurn
– Я знала, что ты сможешь это сделать. Я наблюдала за твоим путешествием. Я все видела.
Линк: видела все...
7 место – Новый знакомый Ламара?
Количество лайков – 67 тысяч
Автор – king-ExDEATH
Престон: Возможно, если бы ты избавился от этого старого и странного костюма, то смог бы познакомиться с девушкой.
6 место – В Bethesda просто свой подход
Количество лайков – 69 тысяч
Автор – RedditAdminCuckery
PlayStation: мы убрали Cyberpunk из магазина и предложили возмещение за ошибки и глюки
Skyrim с 2011 года
5 место – Нереалистичные игры
Количество лайков – 72 тысячи
Автор – Jadavan
Но рост Оникса почти 9 метров...
4 место – Типичные проблемы в онлайне
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – Wood_Jew_Could_Jew
Как вы чувствуете себя в одиночных играх
Как вы чувствуете себя в многопользовательских режимах этой игры
3 место – Настоящие геймеры
Количество лайков – 82 тысячи
Автор – Mister_Cranch
Да, я геймер.
2 место – Это стиль жизни, а не стиль игры
Количество лайков – 87 тысяч
Автор – rebelrosepins
Два типа геймеров:
– Эта игра очень веселая, но я устала играть.
– Я не спал уже два дня
1 место – Отношение Minecraft к типичному спору
Количество лайков – 88 тысяч
Автор – SrGrafo
Все игры в мире:
– удерживайте Shift, чтобы бежать!!!
– нажмите один раз, чтобы переключиться на бег!
Minecraft:
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