Уже несколько недель подряд ни одна игра не может захватить топ, потому он и получается очень разнообразным. Впервые за долгое время вернулись шутки о видеоигре Cyberpunk 2077, а мем с GTA V продолжает оставаться актуальным, подробнее – в материале.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "Звездные войны" от Ubisoft и GTA V в 4K

10 место – Не трогайте мое оружие

Количество лайков – 53 тысячи

Автор – _Variant

Когда вы вернулись в игру и поняли, что они ослабили ваше любимое оружие:

О боже, кто прикоснулся к Cаше?

Хорошо... кто прикасался к моему оружию?!

9 место – Пора просыпаться

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – LuneBlu

– Cyberpunk уже исправили?

– Нет

– Проваливайте отсюда

8 место – Настоящий герой

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – PressTurn

– Я знала, что ты сможешь это сделать. Я наблюдала за твоим путешествием. Я все видела.

Линк: видела все...

7 место – Новый знакомый Ламара?

Количество лайков – 67 тысяч

Автор – king-ExDEATH

Престон: Возможно, если бы ты избавился от этого старого и странного костюма, то смог бы познакомиться с девушкой.

6 место – В Bethesda просто свой подход

Количество лайков – 69 тысяч

Автор – RedditAdminCuckery

PlayStation: мы убрали Cyberpunk из магазина и предложили возмещение за ошибки и глюки

Skyrim с 2011 года

5 место – Нереалистичные игры

Количество лайков – 72 тысячи

Автор – Jadavan

Но рост Оникса почти 9 метров...

4 место – Типичные проблемы в онлайне

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – Wood_Jew_Could_Jew

Как вы чувствуете себя в одиночных играх

Как вы чувствуете себя в многопользовательских режимах этой игры

3 место – Настоящие геймеры

Количество лайков – 82 тысячи

Автор – Mister_Cranch

Да, я геймер.

2 место – Это стиль жизни, а не стиль игры

Количество лайков – 87 тысяч

Автор – rebelrosepins

Два типа геймеров:

– Эта игра очень веселая, но я устала играть.

– Я не спал уже два дня

1 место – Отношение Minecraft к типичному спору

Количество лайков – 88 тысяч

Автор – SrGrafo

Все игры в мире:

– удерживайте Shift, чтобы бежать!!!

– нажмите один раз, чтобы переключиться на бег!

Minecraft: