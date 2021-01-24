Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: патч для Cyberpunk 2077 та приятель Ламара
Вже декілька тижнів поспіль жодна гра не може захопити топ, тому й він виходить дуже різноманітним. Вперше за тривалий час повернулися жарти про відеогру Cyberpunk 2077, а мем із GTA V продовжує залишатися актуальним, детальніше – у матеріалі.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "Зоряні війни" від Ubisoft та GTA V у 4K
10 місце – Не чіпайте мою зброю
Кількість лайків – 53 тисячі
Автор – _Variant
Коли ви повернулися у гру й зрозуміли, що вони послабили вашу улюблену зброю:
О боже, хто доторкнувся до Cаші?
Добре... хто торкався моєї зброї?!
9 місце – Пора прокидатися
Кількість лайків – 54 тисячі
Автор – LuneBlu
– Cyberpunk вже виправили?
– Ні
– Провалюйте звідси
8 місце – Справжній герой
Кількість лайків – 65 тисяч
Автор – PressTurn
– Я знала, що ти зможеш це зробити. Я спостерігала за твоєю мандрівкою. Я все бачила.
Лінк: бачила все...
7 місце – Новий знайомий Ламара?
Кількість лайків – 67 тисяч
Автор – king-ExDEATH
Престон: Можливо, якби ти позбувся цього старого та дивного костюму, то зміг би познайомитися із дівчиною.
6 місце – У Bethesda просто свій підхід
Кількість лайків – 69 тисяч
Автор – RedditAdminCuckery
PlayStation: ми прибрали Cyberpunk із крамниці й запропонували відшкодування за помилки та глюки
Skyrim з 2011 року
5 місце – Нереалістичні ігри
Кількість лайків – 72 тисячі
Автор – Jadavan
Але ж ріст Онікса майже 9 метрів...
4 місце – Типові проблеми в онлайні
Кількість лайків – 79 тисяч
Автор – Wood_Jew_Could_Jew
Як ви почуваєте себе в одиночних іграх
Як ви почуваєте себе в багатокористувацьких режимах цієї гри
3 місце – Справжні геймери
Кількість лайків – 82 тисячі
Автор – Mister_Cranch
Так, я геймер.
2 місце – Це стиль життя, а не стиль гри
Кількість лайків – 87 тисяч
Автор – rebelrosepins
Два типи геймерів:
– Ця гра дуже весела, але я втомилася грати.
– Я не спав вже два дні
1 місце – Відношення Minecraft до типової суперечки
Кількість лайків – 88 тисяч
Автор – SrGrafo
Всі ігри у світі:
– утримуйте Shift, щоб бігти!!!
– натисніть один раз, щоб переключитися на біг!
Minecraft:
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