Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "Зоряні війни" від Ubisoft та GTA V у 4K
Останні тижні у мережі дуже активно обговорюють комічну сцену з відеогри GTA V, саме її й можна назвати головним мемом цього року. Користувачі платформи reddit також не обійшли цю тему, але у добірку потрапили не лише роботи про цю відеогру.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: багатофункціональна техніка та Пікачу
10 місце – Ubisoft та їх цікавий підхід до відеоігор
Кількість лайків – 41 тисяча
Автор – CombatWombat116
Ubisoft займається розробкою гри за мотивами "Зоряних війн"
Так само як і для франшизи Assassin's Creed, ми будемо дотримуватися всесвіту і лору "Зоряних війн"
У версії Deluxe Edition ви зможете осідлати:
9 місце – Всі й не помітили
Кількість лайків – 45 тисяч
Автор – leprotravel
О, зрадник у вентиляції, скажеш щось розумне?
Гра Among Us померла непомітно
8 місце – Як геймери бачать оцінки в оглядах
Кількість лайків – 47 тисяч
Автор – Jec1027
Сучасна шкала: менше ніж 8 балів – дуже погано
Шкала з 1980 по 2010: менше ніж 1 бал – дуже погано
7 місце – Проходження гри на 100%
Кількість лайків – 48 тисяч
Автор – Minute-Mechanic
Джеймс Гордон подякував мені за те, що я швидко приїхав, щоб врятувати його
Я, який нарешті з'явився, тому що більше не було трофеїв або головоломок від Загадника (Едварда Ніґми)
6 місце – Бідний NPC та жорстокі геймери
Кількість лайків – 56 тисяч
Автор – nigatelo67
Десь у грі є NPC, який все ще чекає на вас, щоб закінчити той побічний квест, про який ви забули, але який може змінити їх життя
5 місце – Чому вони такі голосні?
Кількість лайків – 71 тисяча
Автор – PhantomTissue
10-річні шанувальники Call of Duty, які розповідають про свої розваги з чиєюсь матір'ю
4 місце – Всі справжні геймери знають про це
Кількість лайків – 73 тисячі
Автор – jenna-tolls69
Такі кристали є у кожній грі, вони випадково розкидані по всій карті й виглядають круто, але їх завжди не можна забрати, зламати чи з'їсти
3 місце – Через 25 років
Кількість лайків – 111 тисяч
Автор – calibrono
Бонус та Гамовер зробили огляд на гру DOOM у 1995 році
Бонус та Гамовер зробили огляд на гру DOOM Eternal у 2020 році
2 місце – "Новий" контролер для PS5
Кількість лайків – 116 тисяч
Автор – crihyde
Замовив контролер для PS5 на eBay, що це взагалі таке?
1 місце – Налаштування якості
Кількість лайків – 134 тисячі
Автор – phantom-52
Різноманітні варіанти налаштування якості відео
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