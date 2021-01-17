Останні тижні у мережі дуже активно обговорюють комічну сцену з відеогри GTA V, саме її й можна назвати головним мемом цього року. Користувачі платформи reddit також не обійшли цю тему, але у добірку потрапили не лише роботи про цю відеогру.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: багатофункціональна техніка та Пікачу

10 місце – Ubisoft та їх цікавий підхід до відеоігор

Кількість лайків – 41 тисяча

Автор – CombatWombat116

Ubisoft займається розробкою гри за мотивами "Зоряних війн"

Так само як і для франшизи Assassin's Creed, ми будемо дотримуватися всесвіту і лору "Зоряних війн"

У версії Deluxe Edition ви зможете осідлати:

9 місце – Всі й не помітили

Кількість лайків – 45 тисяч

Автор – leprotravel

О, зрадник у вентиляції, скажеш щось розумне?

Гра Among Us померла непомітно

8 місце – Як геймери бачать оцінки в оглядах

Кількість лайків – 47 тисяч

Автор – Jec1027

Сучасна шкала: менше ніж 8 балів – дуже погано

Шкала з 1980 по 2010: менше ніж 1 бал – дуже погано

7 місце – Проходження гри на 100%

Кількість лайків – 48 тисяч

Автор – Minute-Mechanic

Джеймс Гордон подякував мені за те, що я швидко приїхав, щоб врятувати його

Я, який нарешті з'явився, тому що більше не було трофеїв або головоломок від Загадника (Едварда Ніґми)

6 місце – Бідний NPC та жорстокі геймери

Кількість лайків – 56 тисяч

Автор – nigatelo67

Десь у грі є NPC, який все ще чекає на вас, щоб закінчити той побічний квест, про який ви забули, але який може змінити їх життя

5 місце – Чому вони такі голосні?

Кількість лайків – 71 тисяча

Автор – PhantomTissue

10-річні шанувальники Call of Duty, які розповідають про свої розваги з чиєюсь матір'ю

4 місце – Всі справжні геймери знають про це

Кількість лайків – 73 тисячі

Автор – jenna-tolls69

Такі кристали є у кожній грі, вони випадково розкидані по всій карті й виглядають круто, але їх завжди не можна забрати, зламати чи з'їсти

3 місце – Через 25 років

Кількість лайків – 111 тисяч

Автор – calibrono

Бонус та Гамовер зробили огляд на гру DOOM у 1995 році

Бонус та Гамовер зробили огляд на гру DOOM Eternal у 2020 році

2 місце – "Новий" контролер для PS5

Кількість лайків – 116 тисяч

Автор – crihyde

Замовив контролер для PS5 на eBay, що це взагалі таке?

1 місце – Налаштування якості

Кількість лайків – 134 тисячі

Автор – phantom-52

Різноманітні варіанти налаштування якості відео