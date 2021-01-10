Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: багатофункціональна техніка та Пікачу
Меми про відеогру Cyberpunk 2077 вперше за тривалий час покинули рейтинг найпопулярніших, але цікавих робіт ще чимала кількість. Вже другий тиждень поспіль добірка виходить дуже різноманітна, детальніше – у матеріалі.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: безкоштовні ігри та ефект Cyberpunk 2077
10 місце – Багатофункціональна консоль
Кількість лайків – 32 тисячі
Автор – System32Comics
Жінка: Джейкоб, що я тобі тільки що сказала?
Я сказала тобі приготувати щось, перш ніж грати у будь-які ігри!!
Джейкоб: але я готую
Бачиш?
9 місце – Підіймайся моє творіння
Кількість лайків – 33 тисячі
Автор – RobotfaceX
Skyrim, коли я встановив понад 100 модів: ти впевнений, що це спрацює!?
Я: ха-ха, я поняття не маю!
8 місце – Щось не так, я відчуваю це
Кількість лайків – 43 тисячі
Автор – Pixelmite
Коли ви побачили повідомлення про контрольну точку у хоррорі
Рівень стресу 99%
7 місце – Спогади та сувора реальність
Кількість лайків – 56 тисяч
Автор – robdeadfreight
Якими ви пам’ятаєте ігри з дитинства
Як вони виглядали насправді
6 місце – Коли здається, що ваша кампанія у Crusader Kings завжди застряє на другій передачі
Кількість лайків – 67 тисяч
Автор – DoubleDaredToDeath
Річард Гаммонд, Джеремі Кларксон, Джеймс Мей
5 місце – Досить лицемірити Nintendo
Кількість лайків – 86 тисяч
Автор – kubakuba007
Nintendo, коли хтось використовує їх героїв для простої гри
Nintendo, коли вони крадуть чийсь рендер Маріо та використовують його на своєму вебсайті, навіть не вказуючи автора
4 місце – Ось 4 відеогри, які ми з нетерпінням чекаємо у 2021 році
Кількість лайків – 87 тисяч
Автор – YASH_INDUSTRIES
Horizon Forbidden West
Far Cry 6
God of War: Ragnarok
Cyberpunk 2077 готове видання
3 місце – VR-революція вже близько
Кількість лайків – 94 тисячі
Автор – Candid-Engineering25
Я людина
Будинок для 37,2 трильйонів клітин
Частина живої природи
Частина історії Всесвіту
Я творець власного життя
Так!!
2 місце – Піка Піка
Кількість лайків – 99 тисяч
Автор – warmachine237
Коли ви входите у гірський тунель, але ваш Пікачу володіє вмінням спалах
Браво шість, йде Піка
1 місце – Нове використання складних телефонів
Кількість лайків – 118 тисяч
Автор – zakaria20199
Хто сказав, що складні телефони не можна використовувати саме так?
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