Меми про відеогру Cyberpunk 2077 вперше за тривалий час покинули рейтинг найпопулярніших, але цікавих робіт ще чимала кількість. Вже другий тиждень поспіль добірка виходить дуже різноманітна, детальніше – у матеріалі.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: безкоштовні ігри та ефект Cyberpunk 2077

10 місце – Багатофункціональна консоль

Кількість лайків – 32 тисячі

Автор – System32Comics

Жінка: Джейкоб, що я тобі тільки що сказала?

Я сказала тобі приготувати щось, перш ніж грати у будь-які ігри!!

Джейкоб: але я готую

Бачиш?

9 місце – Підіймайся моє творіння

Кількість лайків – 33 тисячі

Автор – RobotfaceX

Skyrim, коли я встановив понад 100 модів: ти впевнений, що це спрацює!?

Я: ха-ха, я поняття не маю!

8 місце – Щось не так, я відчуваю це

Кількість лайків – 43 тисячі

Автор – Pixelmite

Коли ви побачили повідомлення про контрольну точку у хоррорі

Рівень стресу 99%

7 місце – Спогади та сувора реальність

Кількість лайків – 56 тисяч

Автор – robdeadfreight

Якими ви пам’ятаєте ігри з дитинства

Як вони виглядали насправді

6 місце – Коли здається, що ваша кампанія у Crusader Kings завжди застряє на другій передачі

Кількість лайків – 67 тисяч

Автор – DoubleDaredToDeath

Річард Гаммонд, Джеремі Кларксон, Джеймс Мей

5 місце – Досить лицемірити Nintendo

Кількість лайків – 86 тисяч

Автор – kubakuba007

Nintendo, коли хтось використовує їх героїв для простої гри

Nintendo, коли вони крадуть чийсь рендер Маріо та використовують його на своєму вебсайті, навіть не вказуючи автора

4 місце – Ось 4 відеогри, які ми з нетерпінням чекаємо у 2021 році

Кількість лайків – 87 тисяч

Автор – YASH_INDUSTRIES

Horizon Forbidden West

Far Cry 6

God of War: Ragnarok

Cyberpunk 2077 готове видання

3 місце – VR-революція вже близько

Кількість лайків – 94 тисячі

Автор – Candid-Engineering25

Я людина

Будинок для 37,2 трильйонів клітин

Частина живої природи

Частина історії Всесвіту

Я творець власного життя

Так!!

2 місце – Піка Піка

Кількість лайків – 99 тисяч

Автор – warmachine237

Коли ви входите у гірський тунель, але ваш Пікачу володіє вмінням спалах

Браво шість, йде Піка

1 місце – Нове використання складних телефонів

Кількість лайків – 118 тисяч

Автор – zakaria20199

Хто сказав, що складні телефони не можна використовувати саме так?