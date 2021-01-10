Мемы о видеоигре Cyberpunk 2077 впервые за долгое время покинули рейтинг самых популярных, но интересных работ еще немалое количество. Уже вторую неделю подряд подборка получается очень разнообразная, подробнее – в материале.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: бесплатные игры и эффект Cyberpunk 2077

10 место – Многофункциональная консоль

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – System32Comics

Женщина: Джейкоб, что я тебе только что сказала?

Я сказала тебе приготовить что-то, прежде чем играть в любые игры!!

Джейкоб: а я готовлю

Видишь?

9 место – Поднимайся мое творение

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – RobotfaceX

Skyrim, когда я установил более 100 модов: ты уверен, что это сработает!?

Я: ха-ха, я понятия не имею!

8 место – Что-то не так, я чувствую это

Количество лайков – 43 тысячи

Автор – Pixelmite

Когда вы увидели сообщение о контрольной точке в хорроре

Уровень стресса 99%

7 место – Воспоминания и суровая реальность

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – robdeadfreight

Какими вы помните игры с детства

Как они выглядели на самом деле

6 место – Когда кажется, что ваша кампания в Crusader Kings всегда застревает на второй передаче

Количество лайков – 67 тысяч

Автор – DoubleDaredToDeath

Ричард Хаммонд, Джереми Кларксон, Джеймс Мэй

5 место – Хватит лицемерить Nintendo

Количество лайков – 86 тысяч

Автор – kubakuba007

Nintendo, когда кто-то использует их героев для простой игры

Nintendo, когда они крадут чей-то рендер Марио и используют его на своем вебсайте, даже не указывая автора

4 место – Вот 4 видеоигры, которые мы с нетерпением ждем в 2021 году

Количество лайков – 87 тысяч

Автор – YASH_INDUSTRIES

Horizon Forbidden West

Far Cry 6

God of War: Ragnarok

Cyberpunk 2077 готовое издание

3 место – VR-революция уже близко

Количество лайков – 94 тысячи

Автор – Candid-Engineering25

Я человек

Дом для 37,2 триллионов клеток

Часть живой природы

Часть истории Вселенной

Я создатель собственной жизни

Да!!

2 место – Пика Пика

Количество лайков – 99 тысяч

Автор – warmachine237

Когда вы входите в горный туннель, но ваш Пикачу обладает умением вспышка

Браво шесть, идет Пика

1 место – Новое использование складных телефонов

Количество лайков – 118 тысяч

Автор – zakaria20199

Кто сказал, что складные телефоны нельзя использовать именно так?