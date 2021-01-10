Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: многофункциональная техника и Пикачу
Мемы о видеоигре Cyberpunk 2077 впервые за долгое время покинули рейтинг самых популярных, но интересных работ еще немалое количество. Уже вторую неделю подряд подборка получается очень разнообразная, подробнее – в материале.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: бесплатные игры и эффект Cyberpunk 2077
10 место – Многофункциональная консоль
Количество лайков – 32 тысячи
Автор – System32Comics
Женщина: Джейкоб, что я тебе только что сказала?
Я сказала тебе приготовить что-то, прежде чем играть в любые игры!!
Джейкоб: а я готовлю
Видишь?
9 место – Поднимайся мое творение
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – RobotfaceX
Skyrim, когда я установил более 100 модов: ты уверен, что это сработает!?
Я: ха-ха, я понятия не имею!
8 место – Что-то не так, я чувствую это
Количество лайков – 43 тысячи
Автор – Pixelmite
Когда вы увидели сообщение о контрольной точке в хорроре
Уровень стресса 99%
7 место – Воспоминания и суровая реальность
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – robdeadfreight
Какими вы помните игры с детства
Как они выглядели на самом деле
6 место – Когда кажется, что ваша кампания в Crusader Kings всегда застревает на второй передаче
Количество лайков – 67 тысяч
Автор – DoubleDaredToDeath
Ричард Хаммонд, Джереми Кларксон, Джеймс Мэй
5 место – Хватит лицемерить Nintendo
Количество лайков – 86 тысяч
Автор – kubakuba007
Nintendo, когда кто-то использует их героев для простой игры
Nintendo, когда они крадут чей-то рендер Марио и используют его на своем вебсайте, даже не указывая автора
4 место – Вот 4 видеоигры, которые мы с нетерпением ждем в 2021 году
Количество лайков – 87 тысяч
Автор – YASH_INDUSTRIES
Horizon Forbidden West
Far Cry 6
God of War: Ragnarok
Cyberpunk 2077 готовое издание
3 место – VR-революция уже близко
Количество лайков – 94 тысячи
Автор – Candid-Engineering25
Я человек
Дом для 37,2 триллионов клеток
Часть живой природы
Часть истории Вселенной
Я создатель собственной жизни
Да!!
2 место – Пика Пика
Количество лайков – 99 тысяч
Автор – warmachine237
Когда вы входите в горный туннель, но ваш Пикачу обладает умением вспышка
Браво шесть, идет Пика
1 место – Новое использование складных телефонов
Количество лайков – 118 тысяч
Автор – zakaria20199
Кто сказал, что складные телефоны нельзя использовать именно так?
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