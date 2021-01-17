Последние недели в сети очень активно обсуждают комическую сцену из видеоигры GTA V, именно ее и можно назвать главным мемом этого года. Пользователи платформы reddit тоже не обошли эту тему, но в подборку попали не только работы об этой видеоигре.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: многофункциональная техника и Пикачу

10 место – Ubisoft и их интересный подход к видеоиграм

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – CombatWombat116

Ubisoft занимается разработкой игры по мотивам "Звездных войн"

Так же как и для франшизы Assassin's Creed, мы будем придерживаться вселенной и лора "Звездных войн"

В версии Deluxe Edition вы сможете оседлать:

9 место – Все и не заметили

Количество лайков – 45 тысяч

Автор – leprotravel

О, предатель в вентиляции, скажешь что-то разумное?

Игра Among Us умерла незаметно

8 место – Как геймеры видят оценки в обзорах

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – Jec1027

Современная шкала: менее 8 баллов – очень плохо

Шкала с 1980 по 2010: менее 1 балла – очень плохо

7 место – Прохождение игры на 100%

Количество лайков – 48 тысяч

Автор – Minute-Mechanic

Джеймс Гордон поблагодарил меня за то, что я быстро приехал, чтобы спасти его

Я, который наконец появился, потому что больше не было трофеев или головоломок от Загадочника (Эдварда Нигмы)

6 место – Бедный NPC и жестокие геймеры

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – nigatelo67

Где-то в игре есть NPC, который все еще ждет вас, чтобы закончить тот побочный квест, о котором вы забыли, но который может изменить их жизнь

5 место – Почему они такие громкие?

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – PhantomTissue

10-летние поклонники Call of Duty, которые рассказывают о своих развлечениях с чьей-то матерью

4 место – Все настоящие геймеры знают об этом

Количество лайков – 73 тысячи

Автор – jenna-tolls69

Такие кристаллы есть в каждой игре, они случайно разбросаны по всей карте и выглядят круто, но их всегда нельзя забрать, сломать или съесть

3 место – Через 25 лет

Количество лайков – 111 тысяч

Автор – calibrono

Бонус и Гамовер сделали обзор на игру DOOM в 1995 году

Бонус и Гамовер сделали обзор на игру DOOM Eternal в 2020 году

2 место – "Новый" контроллер для PS5

Количество лайков – 116 тысяч

Автор – crihyde

Заказал контроллер для PS5 на eBay, что это вообще такое?

1 место – Настройки качества

Количество лайков – 134 тысячи

Автор – phantom-52

Различные варианты настройки качества видео