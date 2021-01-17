Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "Звездные войны" от Ubisoft и GTA V в 4K
Последние недели в сети очень активно обсуждают комическую сцену из видеоигры GTA V, именно ее и можно назвать главным мемом этого года. Пользователи платформы reddit тоже не обошли эту тему, но в подборку попали не только работы об этой видеоигре.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: многофункциональная техника и Пикачу
10 место – Ubisoft и их интересный подход к видеоиграм
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – CombatWombat116
Ubisoft занимается разработкой игры по мотивам "Звездных войн"
Так же как и для франшизы Assassin's Creed, мы будем придерживаться вселенной и лора "Звездных войн"
В версии Deluxe Edition вы сможете оседлать:
9 место – Все и не заметили
Количество лайков – 45 тысяч
Автор – leprotravel
О, предатель в вентиляции, скажешь что-то разумное?
Игра Among Us умерла незаметно
8 место – Как геймеры видят оценки в обзорах
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – Jec1027
Современная шкала: менее 8 баллов – очень плохо
Шкала с 1980 по 2010: менее 1 балла – очень плохо
7 место – Прохождение игры на 100%
Количество лайков – 48 тысяч
Автор – Minute-Mechanic
Джеймс Гордон поблагодарил меня за то, что я быстро приехал, чтобы спасти его
Я, который наконец появился, потому что больше не было трофеев или головоломок от Загадочника (Эдварда Нигмы)
6 место – Бедный NPC и жестокие геймеры
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – nigatelo67
Где-то в игре есть NPC, который все еще ждет вас, чтобы закончить тот побочный квест, о котором вы забыли, но который может изменить их жизнь
5 место – Почему они такие громкие?
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – PhantomTissue
10-летние поклонники Call of Duty, которые рассказывают о своих развлечениях с чьей-то матерью
4 место – Все настоящие геймеры знают об этом
Количество лайков – 73 тысячи
Автор – jenna-tolls69
Такие кристаллы есть в каждой игре, они случайно разбросаны по всей карте и выглядят круто, но их всегда нельзя забрать, сломать или съесть
3 место – Через 25 лет
Количество лайков – 111 тысяч
Автор – calibrono
Бонус и Гамовер сделали обзор на игру DOOM в 1995 году
Бонус и Гамовер сделали обзор на игру DOOM Eternal в 2020 году
2 место – "Новый" контроллер для PS5
Количество лайков – 116 тысяч
Автор – crihyde
Заказал контроллер для PS5 на eBay, что это вообще такое?
1 место – Настройки качества
Количество лайков – 134 тысячи
Автор – phantom-52
Различные варианты настройки качества видео
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