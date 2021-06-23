Відеогра Minecraft вийшла ще у 2011 році, але й зараз продовжує мати шалений попит серед геймерів. Для цієї гри постійно виходять різноманітні модифікації, але лише одиниці стають популярними. Напевно, до таких модів можна віднести й роботу користувача з нікнеймом KevinJNguy01.

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Він вирішив відтворити головного героя з аніме "One-Punch Man" у відеогрі Minecraft. Цей персонаж володіє надлюдськими здібностями, а також він може відправити "на відпочинок" одним ударом будь-якого опонента. Одразу варто зазначити, що користувач KevinJNguy01 зміг відтворити у цій грі не лише зовнішній вигляд цього супергероя, а і його неймовірні вміння.

Ентузіаст відзначив, що для перетворення на цього персонажа спочатку потрібно пофарбувати шкіряну броню в певні кольори: нагрудник та штани в жовтий, а черевики в червоний. Далі треба екіпірувати її, а вже після цього можна зносити гори своїми ударами, а також відправляти "на орбіту" ворогів. Моддер додав, що перші три слоти в інвентарі головного героя відповідають за силу ударів або стрибків. Цікаво, що навіть простий удар у повітря може запустити ударну хвилю, яка знищить майже все на своєму шляху.

Напевно, зрозуміло, що попередньо потрібно завантажити цю модифікацію, а відповідне посилання можна знайти в коментарях до цього посту. Наостанок варто відзначити, що запис KevinJNguy01 дуже сподобався користувачам платформи Reddit. Його пост потрапив до когорти найкращих за останній місяць, а загалом вже зібрав 52 тисячі вподобань та понад 400 коментарів.

Модифікація для гри Minecraft у стилі аніме "One-Punch Man" – відео