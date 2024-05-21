Stellar Blade отримає версію для ПК і повноцінне продовження

Stellar Blade – одна з найпомітніших ігор 2024 року, не в останню чергу завдяки шуму, який вона підняла в ігровому світі через суперечливі костюми головної героїні. Вона також є однією з найуспішніших, адже отримала широке визнання критиків і користувачів. Такий результат забезпечив продовження і портування на інші платформи (зараз гра є ексклюзивом PlayStation).

Що відомо

Південнокорейська студія Shift Up, яка й створила цей проєкт, має великі плани на гру. Розробники готують первинне публічне розміщення акцій (IPO), тож опублікували деяку документацію. У ній і можна знайти трохи цікавої інформації про майбутнє франшизи, зокрема про майбутні DLC, порт для ПК та навіть сиквел.

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Компанія зазначає, що Stellar Blade показала успішні результати як оригінальна гра, отримавши найвищу оцінку користувачів на Metacritic (9,3 з 10) серед ігор для PS5 у перший тиждень після релізу. Цей показник вищий, ніж у таких визнаних AAA ігор, як God of War: Ragnarok, Elden Ring та Ghost of Tsushima.

Stellar Blade прагне заохочувати участь не лише існуючих користувачів, але й нових, впроваджуючи нові ігрові елементи, такі як випуск DLC,

– пишуть в своєму звіті розробники.

Вони також зазначили, що розглядають можливість створення ПК-версії та повноцінного продовження Stellar Blade, яке навіть може бути передане в розробку іншим студіям.

Компанія також не бажає лишатися розробником всього однієї гри, а тому вже працює над Project Witches, яка, на їхню думку, стане великим хітом: "Ми покладаємо дуже великі надії на Project Witches як на мега-субкультурний оригінальний проєкт наступного покоління, який перевершить Goddess of Victory: Nike".

Звісно ж, ніяких подробить, анонсів чи дат виходу наразі й бути не може, оскільки майже все знаходиться лише на етапі ідей.