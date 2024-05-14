Гравець Super Mario 64 знайшов спосіб відкрити двері, які не піддалися ще нікому до нього

Super Mario 64 вийшла у 1996 році для гральної приставки Nintendo 64. З того часу минуло 28 років, але гравці так і не могли відкрити одні двері, не застосовуючи до них різноманітні шахрайські методи, такі як чит-коди. Користувач із ніком Alexpalix1 розповів, що йому це нарешті вдалося.

Інший користувач, який знайшов цю історію в Discord описав весь метод на своєму YouTube-каналі. За його словами, отримати доступ до дверей кабіни біля підніжжя Cool, Cool Mountain можна, використовуючи дуже специфічну послідовність рухів і засмучену матір-пінгвіна. Гравці, ймовірно, впізнають цю локацію як те саме місце, де багато хто скидав молодого пінгвіна зі скелі.

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У чому проблема

У хатинці, розташованій збоку від гнізда пінгвінів, ви можете знайти двері, які не відчиняються з вулиці, але слугують виходом для першого етапу "Крутої гори", "Ковзання", за яку гравці отримують зірку після того, як завершують спуск і проходять крізь ці двері. Тобто їх можна відкрити лише зсередини.

При перегляді внутрішньоігрових файлів, недоступних у звичайній грі, виявляється, що прохід заблоковано невидимою стіною, яка банально заважає вам підійти до дверей достатньо близько, щоб ви могли почати з ними взаємодію та відчинити їх.



Чому заблоковані двері / Скриншот Games 24

З іншого ж боку така стіна відсутня, тому гравці легко виходять у двері, завершуючи попередній рівень.

Що з цим робити

Цей метод базується на іншому, ранньому методі, який дозволяв обійти цю невидиму стіну. Хитрість полягала у використанні матері пінгвіна, яка гніздиться поряд, щоб змусити Маріо пройти. Гравець повинен спрямувати пінгвіна до будиночка. Модель синього птаха зупиняється поряд із дверима, після чого Маріо стрибає через неї і фактично перестрибує невидиму стіну.

Але за стіною немає підлоги, тож модель Маріо просто провалювалась у текстури, що робило всі попередні спроби марними.

Ось, як працює вся ця схема: відео

Щоб обійти це, Alexpalix1 здійснив поворот перед падінням. Річ у тім, що поки виконується поворот, наш персонаж не падає, а зависає в повітрі. Гравець може левітувати протягом секунди під час запуску анімації розвороту Маріо, але цього достатньо, щоб відчинилися двері та впустили персонажа.