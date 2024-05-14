Игрок Super Mario 64 нашел способ открыть дверь, которая не поддалась еще никому до него

Super Mario 64 вышла в 1996 году для игровой приставки Nintendo 64. С тех пор прошло 28 лет, но игроки так и не могли открыть одну дверь, не применяя к ним различные мошеннические методы, такие как чит-коды. Пользователь с ником Alexpalix1 рассказал, что ему это наконец удалось.

Другой пользователь, который нашел эту историю в Discord описал весь метод на своем YouTube-канале. По его словам, получить доступ к двери кабины у подножия Cool, Cool Mountain можно, используя очень специфическую последовательность движений и расстроенную мать-пингвина. Игроки, вероятно, узнают эту локацию как то самое место, где многие сбрасывали молодого пингвина со скалы.

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В чем проблема

В избушке, расположенной сбоку от гнезда пингвинов, вы можете найти дверь, которая не открывается с улицы, но служит выходом для первого этапа "Крутой горы", "Скольжение", по которому игроки получают звезду после того, как завершают спуск и проходят сквозь эту дверь. То есть их можно открыть только изнутри.

При просмотре внутриигровых файлов, недоступных в обычной игре, оказывается, что проход заблокирован невидимой стеной, которая банально мешает вам подойти к двери достаточно близко, чтобы вы могли начать с ними взаимодействие и открыть их.



Почему заблокированы двери / Скриншот Games 24

С другой же стороны такая стена отсутствует, поэтому игроки легко выходят в двери, завершая предыдущий уровень.

Что с этим делать

Этот метод основан на другом, раннем методе, который позволял обойти эту невидимую стену. Хитрость заключалась в использовании матери пингвина, которая гнездится рядом, чтобы заставить Марио пройти. Игрок должен направить пингвина к домику. Модель синей птицы останавливается рядом с дверью, после чего Марио прыгает через нее и фактически перепрыгивает невидимую стену.

Но за стеной нет пола, так что модель Марио просто проваливалась в текстуры, что делало все предыдущие попытки напрасными.

Вот, как работает вся эта схема: видео

Чтобы обойти это, Alexpalix1 совершил поворот перед падением. Дело в том, что пока выполняется поворот, наш персонаж не падает, а зависает в воздухе. Игрок может левитировать в течении секунды во время запуска анимации разворота Марио, но этого достаточно, чтобы открылась дверь и впустили персонажа.