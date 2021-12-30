Для західної версії: видавців Lost Ark звинувачують у цензурі та зміні дизайну героїв

Компанія Amazon Games знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу її критикують фанати Lost Ark, яким не сподобалася її робота над версією гри для західного ринку.

Реліз відеогри Lost Ark відбувся ще в грудні 2019 року, щоправда, весь цей час вона була доступна лише в Південній Кореї та кількох інших країнах. Але зрештою видавець для західної версії (США та Європа) гри знайшовся, а стала ним компанія Amazon Games.

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Щоправда, ще до релізу цього проєкту вона опинилася в центрі невеликого скандалу. Річ у тім, що геймери, які отримали доступ до тестової версії відеогри, помітили там чимало речей, які нехарактерні для оригіналу. А зібрати все подібне в одному відео вирішив блогер з нікнеймом LOWE. Він розповів, що розробники західної версії змінили героїв, спорядження, а також можливості для кастомізації.

Наприклад, обладунки стали закритішими, а моделі персонажів зроблено так, щоб вони мали не такий відвертий вигляд.

Як змінилися герої / Скриншот з відео

Як змінилися герої / Скриншот з відео

Також блогер відзначив, що розробники серйозно змінили редактор персонажів. Варіантів для налаштування облич чомусь стало набагато менше, а також можна помітити, що зросла кількість темношкірих персонажів у вкладці з готовими героями.

Як змінився редактор персонажів / Скриншот з відео

Він розповів, що розробники також змінили колір шкіри в деяких неігрових персонажів. Щоправда, через це подібні герої зараз мають дуже дивний вигляд при яскравому освітленні.

Як змінилися неігрові персонажі / Скриншот з відео

Який вигляд мають темношкірі герої при яскравому освітленні / Скриншот з відео

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобалося відео LOWE, а загалом воно вже зібрало понад 20 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. А от представники Amazon Games поки ніяк не коментували цю ситуацію.

Який вигляд мають персонажі у західній версії гри Lost Ark: відео