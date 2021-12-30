Релиз видеоигры Lost Ark состоялся еще в декабре 2019 года, правда, все это время она была доступна только в Южной Корее и нескольких других странах. Но в конце концов, издатель для западной версии (США и Европа) игры нашелся, а стала им компания Amazon Games.

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Правда, еще до релиза этого проекта она оказалась в центре небольшого скандала. Дело в том, что геймеры, получившие доступ к тестовой версии видеоигры, заметили там немало нехарактерных для оригинала вещей. А собрать все подобное в одном видео решил блогер с никнеймом LOWE. Он рассказал, что разработчики западной версии изменили героев, снаряжение, а также возможности кастомизации.

Например, доспехи стали более закрытыми, а модели персонажей сделаны так, чтобы они выглядели не так откровенно.

Как изменились герои / Скриншот с видео

Как изменились герои / Скриншот с видео

Также блогер отметил, что разработчики серьезно изменили редактор персонажей. Вариантов для настройки лиц почему-то стало гораздо меньше, а также можно заметить, что выросло количество темнокожих персонажей во вкладке с готовыми героями.

Как изменился редактор персонажей / Скриншот с видео

Он рассказал, что разработчики также изменили цвет кожи у некоторых неигровых персонажей. Правда, из-за этого подобные герои сейчас выглядят очень странно при ярком освещении.

Как изменились неигровые персонажи / Скриншот с видео

Как выглядят темнокожие герои при ярком освещении / Скриншот с видео

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети очень понравилось видео LOWE, в целом оно уже собрало более 20 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. А вот представители Amazon Games пока никак не комментировали эту ситуацию.

Как выглядят персонажи в западной версии игры Lost Ark: видео