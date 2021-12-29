Две недели назад в играх серии Call of Duty начался праздничный фестиваль под названием "Festive Fervor". Разработчики добавили немало нового контента, правда, геймерам понравились не все нововведения. Сначала они раскритиковали мифологического монстра Крампуса, а затем и один довольно неприметный скин. О первой ситуации мы уже рассказывали, поэтому сегодня разберем новый скандал.

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Итак, недавно пользователь Reddit с никнеймом xtsvx- опубликовал очень интересный пост. Этот внимательный геймер отметил, что новый платный набор с названием "Secret Santa" вряд ли можно назвать уникальным. Дело в том, что в его состав входит скин, ранее появлявшийся в игре Call of Duty: WWII (2017 год). А самое интересное, что в последней видеоигре его можно было получить бесплатно.

Речь идет о скине на дробовике Combat Shotgun, который в Call of Duty: Vanguard называется "Dasher", а в игре CoD: WWII – "Trench Runner II". Снаружи их почти не отличить, а самое главное, что разработчики даже не попытались удалить две наклейки. Поэтому на обоих вариантах этого вооружения можно увидеть надпись "Trench Runner" и силуэт солдата.

Скин "Dasher" из видеоигры Call of Duty: Vanguard / Фото Reddit xtsvx-

Скин "Trench Runner II" из видеоигры Call of Duty: WWII / Фото Reddit xtsvx-

Стоит отметить, что новый скин отдельно приобрести нельзя, а для того, чтобы стать его владельцем, нужно купить набор "Secret Santa". В его состав входит семь косметических предметов, а стоит такое удовольствие 1500 CoD Points, а это примерно 15 долларов (более 400 гривен).

Набор "Secret Santa" / Фото с сайта Codmwstore

Напоследок стоит отметить, что поклонникам Call of Duty очень не понравилась такая "работа" разработчиков. Геймеры обвиняют последних в лености, а также в безразличном отношении к своей аудитории. Добавим, что авторы Call of Duty пока никак эту ситуацию не комментировали.