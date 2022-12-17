Метцен працював у Blizzard понад 20 років і відповідав за формування всесвітів Diablo, Starcraft та особливо Warcraft. Після запуску World of Warcraft: Legion у 2016 році він пішов з Blizzard, щоб проводити більше часу зі своєю родиною та піклуватися про власне здоров'я.

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Легенда повертається

Тепер, схоже, Кріс Метцен повертається до світу, який він допоміг сформувати. Джон Хайт, нинішній старший віцепрезидент і генеральний менеджер франшизи Warcraft, оголосив про повернення Метцена до Warcraft як творчого радника.

Згідно з повідомленням, Метцен спочатку зосереджуватиметься на World of Warcraft, але згодом працюватиме й над іншими проектами Warcraft.

Попри відхід від Blizzard, Метцен не був чужим у World of Warcraft. Хоча він відійшов від розробки ігор, він продовжував озвучувати Тралла в його появах у World of Warcraft і здебільшого в Hearthstone.

Кріс Метцен також досі є активним гравцем у World of Warcraft і ділився власною реакцією на Dragonflight.

Гравці в захваті від повернення легендарного розробника до роботи у World of Warcraft. Метцен відіграв важливу роль у формуванні Warcraft у те, чим він є сьогодні, і більшість вважає, що франшиза стане лише кращою з його поверненням.

Шанувальники, друзі та колишні колеги висловили своє захоплення поверненням із сотнями коментарів і тисячами лайків і ретвітів за лічені хвилини. Гравці не могли не провести паралелі між його власним поверненням і поверненням Тралла під час Битви за Азерот.