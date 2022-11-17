У гру додали понад 70 треків, які створювали музиканти та гурти з понад 25 країн. Потрапили туди й українці.

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Саундтреки Need for Speed: Unbound

Так, до нової частини Unbound додали треки українських артистів та гуртів: Аліни Паш, Kalush та Alyona Alyona. Тим часом розробники пояснили, за яким принципом обирали саундтреки.

Відкрийте для себе нових артистів, які ведуть безліч музичних піджанрів, які виступають за самовираження та розширення можливостей!

– наголосили в EA.

Треки українців, які потрапили до саундтреків гри:

Аліни Паш – Воїн,

Kalush та Alyona Alyona – Гори.

Українські музиканти потрапили до списку всесвітньо відомих артистів – хіп-хоп колективу A$AP Mob, Playboy Carti та Tommy Cash.

До слова, реліз Need for Speed: Unbound запланований вже на 2 грудня 2022 року.

Кліп Аліни Паш "Воїн": дивіться відео

Кліп Kalush та Alyona Alyona "Гори": дивіться відео