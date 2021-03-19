Нарешті дочекалися: розробники назвали дату випуску нової мапи для Among Us

Довгоочікувана нова карта для Among Us вийде вже незабаром і стане найбільшою за весь час існування гри. Більше деталей – у матеріалі.

Розробники InnerSloth нарешті анонсували вихід нової карти для своєї мегауспішної гри Among Us.

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Мапа "Airship" для Among Us з'явиться 31 березня 2021 року. Про це стало відомо з офіційного твітера розробників. Оновлення буде безкоштовним для всіх користувачів.

Нова локація, за словами розробників, стане найбільшою за всю історію гри. З релізом карти гравцям стануть доступні нові завдання та безкоштовні капелюхи для членів екіпажу. Також на "Airship" обіцяють подарувати гравцям можливість вибирати власну "стартову кімнату" та додадуть новий для карт гри архітектурний елемент – сходові розвилки.

Трейлер мапи "Airship"

Окрім цього планують ввести систему внутрішньоігрових профілів для гравців.

Скріншот майбутньої мапи / зображення sportskeeda.com

Реліз нової карти кількаразово відкладали через стрімке зростання популярності гри, сили команди були направлені на стабілізацію чинної версії гри та боротьбу з чітерами. Нещодавно в гру також було додано колесо чату з набором популярних фраз для зручної комунікації з тіммейтами.

Колесо швидкого чату / зображення cybersport