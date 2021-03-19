Наконец дождались: разработчики назвали дату выпуска новой карты для Among Us
Долгожданная новая карта для Among Us выйдет уже скоро и станет крупнейшей за все время существования игры. Больше деталей – в материале.
Источник:24 канал
Разработчики InnerSloth наконец анонсировали выход новой карты для своей мегауспишнои игры Among Us.
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Карта "Airship" для Among Us появится 31 марта 2021. Об этом стало известно из официального твиттера разработчиков. Обновления будет бесплатным для всех пользователей.
Новая локация, по словам разработчиков, станет крупнейшей за всю историю игры. С релизом карты игрокам станут доступны новые задачи и бесплатные шляпы для членов экипажа. Также на "Airship" обещают подарить игрокам возможность выбирать собственную "стартовую комнату" и придадут новый для карт игры архитектурный элемент – лестничные развилки.
Трейлер карты "Airship"
Кроме этого планируется ввести систему внутриигровых профилей для игроков.
Скриншот будущей карты / изображение sportskeeda.com
Релиз новой карты несколько раз откладывали из-за стремительного роста популярности игры, силы команды были направлены на стабилизацию действующей версии игры и борьбу с читерами. Недавно в игру также было добавлено колесо чата с набором популярных фраз для удобной коммуникации с тиммейтами.
Колесо быстрого чата / изображение cybersport
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