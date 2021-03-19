Долгожданная новая карта для Among Us выйдет уже скоро и станет крупнейшей за все время существования игры. Больше деталей – в материале.

Разработчики InnerSloth наконец анонсировали выход новой карты для своей мегауспишнои игры Among Us.

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Карта "Airship" для Among Us появится 31 марта 2021. Об этом стало известно из официального твиттера разработчиков. Обновления будет бесплатным для всех пользователей.

MARCH 31 #TheAirship is coming.



this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!



wake up ur crew it's almost time to eject impostors



️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n — Among Us New map - MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021

Новая локация, по словам разработчиков, станет крупнейшей за всю историю игры. С релизом карты игрокам станут доступны новые задачи и бесплатные шляпы для членов экипажа. Также на "Airship" обещают подарить игрокам возможность выбирать собственную "стартовую комнату" и придадут новый для карт игры архитектурный элемент – лестничные развилки.

Трейлер карты "Airship"

Кроме этого планируется ввести систему внутриигровых профилей для игроков.

Скриншот будущей карты / изображение sportskeeda.com

Релиз новой карты несколько раз откладывали из-за стремительного роста популярности игры, силы команды были направлены на стабилизацию действующей версии игры и борьбу с читерами. Недавно в игру также было добавлено колесо чата с набором популярных фраз для удобной коммуникации с тиммейтами.

Колесо быстрого чата / изображение cybersport