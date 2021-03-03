Изучаем азбуку вместе с Among Us: оригинальная работа поклонника видеоигры – фото
Энтузиаст показал креативную работу по мотивам видеоигры Among Us. Поклонник создал тематический шрифт, стилизованный под персонажей этой популярной видеоигры.
Источник:твиттер Among Us
Видеоигра Among Us стала настоящим феноменом этой осени, а также установила немалое количество рекордов. У этого проекта много юных поклонников, которые проводят достаточно времени в напряженных баталиях. Правда, учиться надо всегда, поэтому такая работа энтузиаста может пригодиться родителям юных геймеров.
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Работой на известном сайте DaFont поделился пользователь с никнеймом Leona Sky. Поклонник Among Us показал английскую азбуку по мотивам этой видеоигры, а точнее, специальный тематический шрифт. Каждая буква английского алфавита была стилизована под персонажей из видеоигры Among Us. Правда, пока непонятно, какие буквы соответствуют предателям. Разработчик этого шрифта отметил следующее:
Это бесплатный шрифт. Я не являюсь владельцем этой игры. Все права поступают разработчикам с InnerSloth. Счастливого набора текста!
Конечно, такую прекрасную работу заметили разработчики видеоигры Among Us, которые и поделились изображением этой азбуки в твиттере. Поклонники проекта были в восторге, а твит очень быстро собрал более 100 тысяч лайков и 12 тысяч ретвитов. Также интересно, что сам шрифт уже загрузили почти 40 тысяч пользователей.
Отметим, что такие стилизованные буквы можно использовать в учебных целях и придумывать познавательные материалы с такой отсылкой к популярной видеоигре. Конечно, с помощью такого шрифта также можно создать креативную работу, которая порадует любого поклонника игры Among Us. Вариантов достаточно большое количество, а все зависит только от вдохновения и желания родителей или преподавателей. Шрифт можно бесплатно скачать на сайте DaFont по этой ссылке. Правда, сейчас есть только англоязычная версия, а также пока отсутствуют стилизованные цифры и знаки.
Шрифт по мотивам видеоигры Among Us / скриншот с портала DaFont
Among UsМногопользовательская игра от компании InnerSloth, которая вышла в июне 2018 года. Широкую огласку эта видеоигра получила в сентябре 2020 года, но только благодаря стриминговым платформам. Игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы – убить всех членов экипажа.
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