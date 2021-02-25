Поклонник Minecraft создал оригинальную модификацию для этой видеоигры. Такой мод понравится всем геймерам, которые стремятся сделать эту игру более сложной.

Поклонники Minecraft знают, что в этой видеоигры есть 4 уровня сложности, а также отдельный режим игры под названием "Хардкор". В такой вариации геймеры имеют только одну жизнь, а после смерти игрового персонажа уже нельзя возродиться (без сторонних программ). Однако, кажется, что некоторым геймерам даже такой сложности уже мало.

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Автором этого креативного мода стал геймер с никнеймом iGRANT. Модификацию он выложил в свободный доступ на известном сайте Planet Minecraft, а трейлером поделился на своем ютуб-канале. Моддер решил добавить ко всем элементам окружающей среды бомбы с таймерами.

Такое достаточно простое решение кардинально меняет весь геймплей. Постоянно нужно реагировать на все изменения, а также очень быстро двигаться, чтобы не подорваться. Животные, враги и NPC превращаются в бомбы, если приблизиться на дистанцию в 5 блоков и ближе. А с блоками все проще, потому что их просто нужно быстро переместить в инвентарь после добычи.

Понятно, что время на бегство разное и зависит от геймплейных особенностей. Например, на различные обмены с жителями поселков есть аж 30 секунд до взрыва (похожая ситуация с вагонетками и лодками). Также в некоторые предметы подобные бомбы не добавлялись: картины, рамки, Дракон Эндера и блоки, которые падают.

Самое интересное, что обезвредить такие бомбы невозможно, а также автор отметил, что не стоит красить овец в розовый цвет. Судя по трейлеру, в этом случае животные превратятся в ядерные бомбы. В последнем обновлении автор добавил немало настроек для своей модификации, а скачать полную версию этого мода можно по этой ссылке.

Трейлер модификации для Minecraft от iGRANT – видео