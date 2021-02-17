Пользователь платформы Reddit решил устроить масштабную битву кур со свиньями. Ареной для этого серьезного и непредсказуемого поединка стала видеоигра Minecraft.

Обычно, поклонники видеоигры Minecraft воспроизводят разнообразные грандиозные сооружения или даже целые поселения. Однако на этот раз один геймер отошел от всех этих стереотипов, так как решил устроить масштабную битву с участием животных.

Интересно Lego в игре Minecraft: энтузиаст создал уникальный пакет текстур, результат впечатляет – фото

Работой поделился пользователь с никнеймом hannat321 на известной платформе Reddit. Энтузиаст для этого принципиального поединка даже создал своеобразный аналог арены (загон). Правда, все поклонники видеоигры Minecraft знают, что куры и свиньи это мирные мобы, которые будут только сбегать, если напасть на них.

Поэтому геймер использовал модификацию под названием Battle Mod. С ее помощью можно вызвать двух животных и натравить их друг на друга. Правда, геймер устроил поединок на две тысячи мобов, поэтому ему нужно было потратить немало времени на подготовку.

На стороне свиней был размер и очки здоровья (5 на 4), но и у кур был свой "козырь в рукаве" – мобильность. Сначала казалось, что свиньи победят очень легко, но в определенный момент куры смогли собраться и дать настоящий бой. Во второй половине этого поединка можно заметить, как куры перехватили инициативу и добыли очень уверенную победу. Наверное, самой большой проблемой свиней стал именно их размер и уязвимость к быстрым атакам со стороны. Их фланги стали настоящей мишенью для мобильных кур.

Пользователям платформы Reddit очень понравился такой поединок: 25 тысяч лайков и почти 500 комментариев. А видео на ютуб-канале hannat321 за три дня уже посмотрели 170 тысяч зрителей. Наверное, после такого успеха стоит рассчитывать на новые поединке от этого геймера.

Куры против свиней в видеоигре Minecraft​ – видео