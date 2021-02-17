Користувач платформи Reddit вирішив влаштувати масштабну битву курей зі свинями. Ареною для цього серйозного та непередбачуваного двобою стала відеогра Minecraft.

Зазвичай, шанувальники відеогри Minecraft відтворюють різноманітні грандіозні споруди чи навіть цілі поселення. Проте, цього разу один геймер відійшов від усіх цих стереотипів, бо вирішив влаштувати масштабну битву за участю тварин.

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Роботою поділився користувач із нікнеймом hannat321 на відомій платформі Reddit. Ентузіаст для цього принципового двобою навіть створив своєрідний аналог арени (загін). Щоправда, всі шанувальники відеогри Minecraft знають, що кури та свині це мирні моби, які будуть лише втікати, якщо напасти на їх.

Тому геймер використав модифікацію із назвою Battle Mod. За її допомогою можна викликати двох тварин та нацькувати їх один на одного. Щоправда, геймер влаштував двобій на дві тисячі мобів, тому йому потрібно було витратити чимало часу на підготовку.

На стороні свиней був розмір та очки здоров'я (5 на 4), але й у курей був свій "козир у рукаві" – мобільність. Спочатку здавалося, що свині переможуть дуже легко, але у певний момент кури змогли зібратися та дати справжній бій. У другій половині цього поєдинку можна помітити, як кури перехопили ініціативу та здобули дуже впевнену перемогу. Напевно, найбільшою проблемою свиней став саме їх розмір та вразливість до швидких атак збоку. Їх фланги стали справжньою мішенню для мобільних курей.

Користувачам платформи Reddit дуже сподобався такий двобій: 25 тисяч лайків та майже 500 коментарів. А відео на ютуб-каналі hannat321 за три дні вже переглянуло 170 тисяч глядачів. Напевно, після такого успіху варто розраховувати на нові двобої від цього геймера.

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