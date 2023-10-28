Valve відповіли чи планують додавати нову зброю у Counter-Strike 2

У інтерв'ю для видання PC Gamer розробники Counter-Strike 2 з Valve відповіли на питання, що цікавило чимало геймерів – чи планують вони додавати в гру нову зброю. Детальніше – у матеріалі.

27 вересня нарешті відбувся довгоочікуваний реліз Counter-Strike 2, проте зараз її важко назвати ідеальною грою через численні баги та інші недоліки, над усуненням яких розробники відтоді невпинно працюють.

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У інтерв'ю для PC Gamer працівники Valve пообіцяли, що реабілітуються перед геймерами надалі, зокрема, додавши у гру нове озброєння.

За їх словами, нова зброя з'явиться тоді, "коли це буде потрібно", наприклад, коли геймплей застаріє чи коли гравцям знадобляться нові інструменти для підходу до вирішення різних ігрових ситуацій.

Ми завжди шукаємо способи надати гравцям більше цікавих рішень у грі, – сказали розробники.

Протягом свого існування, попередниця CS 2 – CS:GO також отримувала нову зброю.

Зокрема, свого часу у ній з'являлися такі смертоносні знаряддя як M4A1-S, CZ75-Auto та R8 Revolver, які сильно впливали на "мету" гри.

Ми засвоїли кілька болючих уроків про те, як витончено представити нову зброю в грі. Ми думаємо, що знаємо, як підійти до цього в майбутньому, і з налаштовуваними комплектами в CS2 додання нової зброї має бути ще простішим, – сказав розробник.