27 сентября наконец-то состоялся долгожданный релиз Counter-Strike 2, однако сейчас ее трудно назвать идеальной игрой из-за многочисленных багов и других недостатков, над устранением которых разработчики с тех пор неустанно работают.

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В интервью для PC Gamer работники Valve пообещали, что реабилитируются перед геймерами в дальнейшем, в частности, добавив в игру новое вооружение.

По их словам, новое оружие появится тогда, когда это будет нужно, например, когда геймплей устареет или когда игрокам понадобятся новые инструменты для подхода к решению различных игровых ситуаций.

Мы всегда ищем способы предоставить игрокам больше интересных решений в игре, – сказали разработчики.

На протяжении своего существования предшественница CS 2 – CS:GO также получала новое оружие.

В частности, в свое время в ней появлялись такие смертоносные орудия как M4A1-S, CZ75-Auto и R8 Revolver, сильно менявшие "мету" игры.

Мы усвоили несколько болезненных уроков о том, как утонченно представить новое оружие в игре. Мы думаем, что знаем, как подойти к этому в будущем, и с настраиваемыми комплектами в CS2 добавление нового оружия должно быть проще, – сказал разработчик.