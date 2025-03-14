Колишній гравець NAVI каже, що йому пропонували "шалено велику суму" за договірні матчі

Українець Данило Тесленко, відомий у кіберспортивному світі як Zeus, розповів про те, як під час своєї професійної кар'єри зіткнувся з пропозицією програти матч за гроші. Колишня зірка Counter-Strike каже, що йому пропонували великі суми.

Договірні матчі – велика проблема кіберспорту

Тесленко розповів, що одного разу йому запропонували "шалено велику суму" за те, щоб він програв. Однак одразу ж зазначає, що не піддався й дуже цьому радий, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Я знав, що після 20 років тренувань у кіберспорті одне неправильне рішення може перекреслити все, заради чого я працював. Мої досягнення могли бути повністю зруйновані в одну мить,

– каже Данило Тесленко.

Колишній учасник NAVI не розповів, хто саме пропонував йому порушити правила, і про яку конкретно суму йдеться.

Попри зусилля організаторів турнірів та правоохоронців, договірні матчі залишаються актуальною проблемою в кіберспорті. Нові випадки потрапляють під розслідування регулярно.

Не так давно українська кіберполіція викрила угруповання, яке змушувало гравців програвати матчі з кіберспорту, настільного тенісу та футболу. Воно вдавалося до підкупу, примусу та залякувань, щоб досягти своїх цілей. Знаючи результат, злочинці заробляли нечесні гроші на ставках. При цьому зазначається, що деякі з організаторів схеми є колишніми відомими спортсменами світового рівня.

Кілька років тому в США до розслідування договірних матчів залучали навіть ФБР. Спільно з Комісією з кіберспортивної чесності вони перевіряли порушення в CS2.

Зовсім недавно монгольська кіберспортивна організація ATOX отримала заборону та дискваліфікацію на участь у заходах PGL та BLAST на тлі розслідування, проведеного ESIC.