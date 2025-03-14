Договорные матчи – большая проблема киберспорта

Тесленко рассказал, что однажды ему предложили "безумно большую сумму" за то, чтобы он проиграл. Однако сразу же отмечает, что не поддался и очень этому рад, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Я знал, что после 20 лет тренировок в киберспорте одно неправильное решение может перечеркнуть все, ради чего я работал. Мои достижения могли быть полностью разрушены в один миг,

– говорит Даниил Тесленко.

Бывший участник NAVI не рассказал, кто именно предлагал ему нарушить правила, и о какой конкретно сумме идет речь.

Несмотря на усилия организаторов турниров и правоохранителей, договорные матчи остаются актуальной проблемой в киберспорте. Новые случаи попадают под расследование регулярно.

Не так давно украинская киберполиция разоблачила группировку, которая заставляла игроков проигрывать матчи по киберспорту, настольному теннису и футболу. Она прибегала к подкупу, принуждению и запугиваниям, чтобы достичь своих целей. Зная результат, преступники зарабатывали нечестные деньги на ставках. При этом отмечается, что некоторые из организаторов схемы являются бывшими известными спортсменами мирового уровня.

Несколько лет назад в США к расследованию договорных матчей привлекали даже ФБР. Совместно с Комиссией по киберспортивной честности они проверяли нарушения в CS2.

Совсем недавно монгольская киберспортивная организация ATOX получила запрет и дисквалификацию на участие в мероприятиях PGL и BLAST на фоне расследования, проведенного ESIC.

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