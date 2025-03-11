Детали

Двадцать первый сезон ESL Pro League продолжается с 1 по 16 марта 2025 года. Турнир собрал 24 команды, которые борются за право получить часть из 400 000 долларов. Украинская команда NAVI одержала победу на групповом этапе и переходит в следующий, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление на сайте Natus Vincere.

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Интересно, что начало турнира было для команды не очень удачным, ведь она проиграла SAW со счетом 1:2. Однако потом дела пошли лучше: китайскую TYLOO обыграли со счетом 2:1, paiN Gaming из Бразилии уступила со счетом 2:0, а теперь проиграла и G2 Esports.

В общем результат Natus Vincere на данный момент – три победы и один проигрыш, что позволило команде войти в пятерку лидеров Stage 2 вместе с Team Vitality, MOUZ, The MongolZ и Team Spirit.

Пока еще не понятно, с кем будет играть NAVI на следующем этапе. Отметим, что в Stage 1 лидируют такие команды, как GamerLegion, SAW, 3DMAX, Eternal Fire и MIBR.

Напомним, победитель ESL Pro League заберет домой 100 000 долларов. 50 000 долларов приготовили для второго места, а за третье предусмотрено 25 000 долларов. В прошлом 20-м сезоне, который проходил в сентябре и имел немного выше призовой фонд, победитель получал 170 000 долларов. Тогда первое место заняла Natus Vincere, второе – Eternal Fire, а третье – MIBR.

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