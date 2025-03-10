Детали

PGL Astana 2025 пройдет с 10 по 18 мая 2025 года на Barys Arena. Турнир соберет 16 команд и разыграет между ними 625 000 долларов. Победитель традиционно получает самую большую сумму из этих средств – 200 000 долларов. За второе место предусмотрено 93 750 долларов, а третье заберет 75 000 долларов. Остаток суммы разделят между собой другие команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Смотрите также Вот все команды, которые получили прямые приглашения на PGL Bucharest 2025 и не пойдут на квалификации

Среди 12 команд, которые были напрямую приглашены организатором, и не будут проходить через отборы, есть украинская Natus Vincere. Остальные 4 слота будут разыграны во время квалификационных этапов в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии.

Кроме того, на турнире должны появиться:

G2

The Mongolz

BIG

GamerLegion

Eternal Fire

MIBR

FURIA

Астралис

пайН

Аутсайдеры

Spirit

Чемпионы Cluj-Napoca 2025 MOUZ, Vitality, FaZe и Liquid являются одними из команд, которые отклонили приглашение в Астану.

Интересно, что PGL не указали NAVI в списке приглашенных на PGL Bucharest 2025. Украинская команда ранее проигнорировала PGL Cluj-Napoca 2025, который проходил в феврале. Согласно доступной информации, это произошло из-за недовольства тем, как PGL распределяет доходы с турниров. Но недавно организатор объявил о кардинальных изменениях в распределении доходов: рейтинговое событие первого уровня PGL Astana 2025 теперь будет иметь распределение 50/50 между командами и организациями.

Большим сюрпризом этого списка является включение G2, Eternal Fire, The MongolZ, FURIA и GamerLegion – пяти команд, которые также примут участие в IEM Dallas. Многие ожидали, что команды будут выбирать между этими двумя мероприятиями, поскольку между ними только один день. Но теперь видим, что они должны появиться на обоих турнирах.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!