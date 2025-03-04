Все подтвержденные команды

Как выяснилось, только 4 команды будут выбраны по результатам онлайн-отбора в Европе, Америке и Азии. Прямые приглашения взамен получили аж 12 коллективов. Таким образом можно сказать, что мы уже знаем большинство участников, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Вот полный список всех приглашенных:

Astralis

Eternal Fire

FaZe Clan

FURIA

GamerLegion

G2 Esports

The MongolZ

PaiN Gaming

Team Falcons

Team Liquid

Virtus.pro

3DMAX

К сожалению, украинской NAVI здесь нет, хотя команда до сих пор держится на третьем месте в рейтинге HLTV. Большинство приглашенных на мероприятие входят в 12 лучших команд мартовского регионального рейтинга Valve (VRS). NAVI в этом рейтинге шестые, поэтому также должны были бы проходить.

Стоит отметить, что NAVI проигнорировали турнир PGL Cluj-Napoca 2025, который проходил в феврале. Согласно доступной информации, это произошло из-за недовольства тем, как PGL распределяет доходы с турниров. Поэтому здесь можно предположить только два варианта: или украинцы продолжают бойкотировать PGL, или PGL обиделись и решили не приглашать NAVI.

Нет также среди приглашенных и команды MOUZ, которая в рейтинге Valve занимает восьмое место. Эта команда на PGL Cluj-Napoca 2025 присутствовала. Более того, она его выиграла, забрав главный приз в 400 000 долларов. Поэтому совсем не понятно, почему ее не добавили в список приглашенных на PGL Bucharest 2025.

Турнир PGL Bucharest 2025 состоится с 6 по 13 апреля 2025 года. Общий призовой фонд составляет 625 000 долларов. Для победителя из этой суммы выделили 200 000 долларов. Игры будут проходить оффлайн, в PGL Studios – специальном собственном пространстве организатора для проведения киберспортивных мероприятий.

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