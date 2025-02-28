Новый рекорд

30-летний Йеспер Вексель достиг этой выдающейся отметки после того, как набрал новые 53 убийства в матче EYEBALLERS против JANO на онлайновом турнире YaLLa Compass Winter 2025, который начался 13 февраля и продлится до 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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JW играет уже 13 лет. Больше всего он известен аудитории благодаря своей карьере в команде Fnatic – именно здесь он выиграл три мейджора по CS:GO в период с 2013 по 2015 год. Его стиль игры и навыки передвижения сделали его одним из лучших снайперов своего поколения, наравне с другими легендарными игроками, такими как Кенни "kennyS" Шруб и Ладислав "GuardiaN" Ковач.

Сейчас Еспер Вексель обгоняет ближайшего конкурента на 2992 убийства, поэтому догнать его будет очень трудно.

У JW сейчас 50 009 убийств.

Исмаилсан "XANTARES" Дьорткардеш из Турции набрал 47 017 убийств.

Третьим является поляк Януш "Snax" Погоржельский с 46 908 убийствами.



Так сейчас выглядит таблица лидеров, которая показывает игроков, которые совершили больше всего убийств в CS:GO за все время / Фото HLTV

Учитывая, что JW все еще активно играет, он вполне может увеличить этот отрыв до 3000 убийств и даже больше.

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