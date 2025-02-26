Как это работает

Ондржей "Loxar" Лебеда, работа которого заключается в том, чтобы отслеживать нарушения правил на турнирах PGL, нашел целый ряд отверстий в стене на карте Ancient. Через них вы можете заглянуть в оптический прицел вашего оружия, чтобы увидеть врага по ту сторону. Наблюдатель не говорит, можно ли через эти мелкие дырки стрелять и попадать в соперников, но даже сам факт подобного наблюдения может дать большое преимущество во время матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ондржея Лебеди в соцсети X.

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Чтобы воспользоваться этим багом, вам нужна будет помощь товарищей по команде. Один должен стать рядом со стеной, тогда как вам нужно запрыгнуть на его плечи. Таким образом, стоя на возвышении, вы можете целиться в стену, чтобы найти в ней небольшие дыры и смотреть сквозь них.

Вот пример того, как это работает: видео

На самом деле практичность этого бага может оказаться сомнительной, ведь вам нужно надолго застыть на месте с другим игроком, выбрать правильное отверстие для наблюдения и дождаться, когда мимо него кто-то пройдет. Но скорость действий в CS2 настолько велика, что пока вы спрыгнете с плеч коллеги по команде и добежите до нужной точки за стеной, ваш враг, которого вы видели через прицел, уже давно убежит.

Valve пока не исправила этот баг, но поскольку о нем уже говорят в сети, то она должна о нем знать. Поэтому в ближайшее время следует ожидать обновления, которое исправит этот недостаток.

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