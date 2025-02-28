Новий рекорд

30-річний Єспер Вексель досяг цієї видатної позначки після того, як набрав нові 53 вбивства в матчі EYEBALLERS проти JANO на онлайновому турнірі YaLLa Compass Winter 2025, який почався 13 лютого й триватиме до 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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JW грає вже 13 років. Найбільше він відомий аудиторії завдяки своїй кар'єрі у команді Fnatic – саме тут він виграв три мейджори з CS:GO в період з 2013 по 2015 рік. Його стиль гри і навички пересування зробили його одним із найкращих снайперів свого покоління, нарівні з іншими легендарними гравцями, такими як Кенні "kennyS" Шруб і Ладіслав "GuardiaN" Ковач.

Наразі Єспер Вексель обганяє найближчого конкурента на 2992 убивства, тож наздогнати його буде дуже важко.

JW зараз має 50 009 убивств.

Ісмаїлсан "XANTARES" Дьорткардеш з Туреччини набрав 47 017 убивств.

Третім є поляк Януш "Snax" Погоржельський із 46 908 убивствами.



Так зараз виглядає таблиця лідерів, яка показує гравців, котрі здійснили найбільше вбивств у CS:GO за весь час / Фото HLTV

Враховуючи, що JW все ще активно грає, він цілком може збільшити цей відрив до 3000 убивств і навіть більше.

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