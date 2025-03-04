Усі підтверджені команди

Як з'ясувалося, лише 4 команди будуть обрані за результатами онлайн-відбору в Європі, Америці та Азії. Прямі запрошення натомість отримали аж 12 колективів. Таким чином можна сказати, що ми вже знаємо більшість учасників, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Ось повний список усіх запрошених:

Astralis

Eternal Fire

FaZe Clan

FURIA

GamerLegion

G2 Esports

The MongolZ

PaiN Gaming

Team Falcons

Team Liquid

Virtus.pro

3DMAX

На жаль, української NAVI тут немає, хоча команда досі тримається на третьому місці в рейтингу HLTV. Більшість запрошених на захід входять до 12 найкращих команд березневого регіонального рейтингу Valve (VRS). NAVI в цьому рейтингу шості, тому також повинні були б проходити.

Варто зазначити, що NAVI проігнорували турнір PGL Cluj-Napoca 2025, який проходив у лютому. Згідно з доступною інформацією, це сталося через невдоволення тим, як PGL розподіляє прибутки з турнірів. Тож тут можна припустити лише два варіанти: або українці продовжують бойкотувати PGL, або PGL образились і вирішили не запрошувати NAVI.

Немає також серед запрошених і команди MOUZ, яка в рейтингу Valve посідає восьме місце. Ця команда на PGL Cluj-Napoca 2025 була присутня. Ба більше, вона його виграла, забравши головний приз у 400 000 доларів. Тому зовсім не зрозуміло, чому її не додали в список запрошених на PGL Bucharest 2025.

Турнір PGL Bucharest 2025 відбудеться з 6 по 13 квітня 2025 року. Загальний призовий фонд становить 625 000 доларів. Для переможця з цієї суми виділили 200 000 доларів. Ігри відбуватимуться офлайн, у PGL Studios – спеціальному власному просторі організатора для проведення кіберспортивних заходів.

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