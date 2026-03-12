Секретний сайт з Resident Evil Requiem опинився в руках фаната Гейба Ньюелла

У Resident Evil Requiem гравці продовжують знаходити приховані деталі, які лишили розробники. Одна з таких знахідок призвела до несподіваного повороту в реальному житті, коли таємна вебадреса була миттєво викуплена сторонньою особою. Тепер замість офіційної сторінки Capcom користувачі потрапляють на ресурс, присвячений зовсім іншому ігровому всесвіту.

Хто заволодів таємничим сайтом?

Уважність гравців знову довела, що в сучасних іграх немає дрібниць, які лишилися б непоміченими. Під час вивчення ігрового світу один із фанатів, відомий під псевдонімом RacconSurvivor, вирішив дослідити вміст моніторів комп'ютерів, що належать Альянсу з оцінки безпеки біотероризму (BSAA). Він використав оптичний приціл, щоб розгледіти дрібні символи на екрані Леона Кеннеді. Серед хаотичних рядків був цілком конкретний текст – вебадреса "NEWDAWN-capcom.com", пише IGN.

Дивіться також У Resident Evil Requiem знайшли натяк на римейк однієї зі старих ігор франшизи

Ця знахідка швидко набула розголосу в соціальних мережах, коли RacconSurvivor опублікував скриншоти з гри, на яких видно адресу.



На цьому моніторі сховали адресу / Зображення Capcom/RacconSurvivor



Прихована адреса / Зображення Capcom/RacconSurvivor

Сам гравець каже, що спробував зайти на цю сторінку в реальному інтернеті, але нічого не вийшло. Він припускає, що NEWDAWN – це слова пісні "Through the Darkness" і цитати Вескера в RE4R/RE5.

На жаль, компанія Capcom не встигла вчасно зреагувати. Як свідчать дані про право власності на домен, адресу зареєстрували лише 9 березня, і зробила це не японська корпорація.

Новим власником ресурсу став відомий російський контентмейкер Gabe Follower, який спеціалізується на проєктах компанії Valve та особистості Гейба Ньюелла. Наразі під час спроби перейти за посиланням користувачів перенаправляють на сторінку, що належить цьому автору, а не на офіційний сайт видавця.

Можливі наслідки для Capcom

Ситуація з доменом створює певні труднощі для Capcom, оскільки право власності на адресу було оформлене терміном на один рік. Це означає, що будь-які плани розробників щодо використання цього сайту в рекламних цілях або як частини ігрового досвіду доведеться або відкласти, або повністю змінити.

Видавець опинився перед вибором: викупити домен у фаната Valve, випустити оновлення для гри, щоб прибрати або змінити посилання в текстурах, чи просто ігнорувати цей інцидент.

Що таке NEWDAWN?

Сама назва сайту NEWDAWN, що в перекладі означає "Новий світанок", викликала хвилю теорій серед шанувальників серії. Багато хто вважає це прямим натяком на майбутнє доповнення (DLC) до Resident Evil Requiem.

Цікаво, що ця назва перегукується з іншою прихованою деталлю в грі. На автомобілі Леона Кеннеді встановлено номерний знак "ND=9642". Фахівці розшифрували це як абревіатуру New Dawn, а цифри 9, 6, 4 та 2 відповідають основним частинам франшизи, у яких Леон з'являвся як один із головних героїв.