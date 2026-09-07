Жорстока реальність ринку та втрата ключового партнера

Проблеми у розробників розпочалися після того, як китайський технологічний гігант Tencent вирішив припинити фінансування європейської студії. Тепер керівництво гарячково шукає нових видавців та інвесторів, проте наразі жодна фінансова організація не погодилася підтримати команду, пише TheGamer.

У своєму свіжому фінансовому звіті компанія зафіксувала різке падіння доходів порівняно з минулим роком. Основною причиною такої кризи керівники називають надзвичайно складне ринкове середовище, у якому незалежним розробникам дедалі важче просувати власні ігри.

Здатність компанії продовжувати роботу частково залежить від залучення зовнішнього фінансування для покриття операційних потреб і розробки проєктів,

– прокоментував представник французької студії Don't Nod у фінансовому звіті.

Провал нових проєктів та невизначене майбутнє

Компанія відверто визнає, що її останні релізи зазнали повної комерційної невдачі на ринку. Навіть духовний спадкоємець їхнього головного хіта під назвою Lost Records: Bloom & Rage не зміг залучити достатньо аудиторії. Схожа доля спіткала й інші недавні ігри, які не виправдали фінансових сподівань попри високу якість.

Це створює суттєву невизначеність щодо здатності компанії продовжувати діяльність після 31 січня 2027 року,

– додав керівник компанії у фінансовому документі.

Якщо за наступні чотири місяці керівництво не знайде альтернативного джерела фінансування, французька студія повністю припинить своє існування. Фанатам залишається сподіватися на диво, яке врятує розробників від неминучого закриття.