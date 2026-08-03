Doom запустили за допомогою Microsoft Paint

Класичний шутер Doom продовжує підкорювати найбільш несподівані платформи. Цього разу черга дійшла до легендарного графічного редактора Microsoft Paint, який завдяки зусиллям ентузіастів перетворився на повноцінний ігровий монітор для знищення піксельних демонів.

Як працює ігрове полотно

Технічний директор Microsoft Azure Марк Руссінович представив проєкт під назвою DoomPaint. На відміну від спроб відтворити гру з нуля за допомогою інструментів редактора, ця розробка запускає оригінальний рушій Doom, але використовує Paint для виведення зображення, пише Dexerto.

Механіка роботи виглядає доволі незвично: програма копіює кожен відрендерений кадр у буфер обміну Windows і миттєво вставляє його в Paint як нове редагування документа. Такий підхід перетворює графічний додаток на своєрідний дисплей.

Завдяки цій особливості гравці отримали унікальні можливості, які неможливі в оригіналі. Наприклад, оскільки кожен кадр система сприймає як окрему дію, комбінація клавіш Ctrl+Z дозволяє буквально відмотувати час назад після отримання поранення або загибелі. Крім того, будь-який момент проходження можна миттєво зберегти як стандартний малюнок у форматі PNG.



Doom в Microsoft Paint / Зображення Марка Руссіновича

Технічні нюанси та гумор розробників

Попри складність процесу передачі даних через буфер обміну, DoomPaint демонструє стабільну роботу на частоті до 35 герців. Це відповідає оригінальній швидкості гри при роздільній здатності 320 на 200 пікселів. Автор проєкту додав кілька технічних рішень, щоб операційна система не видавала помилок через постійне використання буфера обміну.

Paint візуалізує гру, але не обчислює її. Paint нічого не обчислює. Paint ніколи нічого не обчислював. У цьому і полягає жарт,

– прокоментував технічний директор Microsoft Azure Марк Руссінович.

Феномен запуску Doom на невідповідних пристроях давно став частиною світової інтернет-культури. Раніше фахівці вже змушували гру працювати всередині ChatGPT, на мікрочіпах із живими клітинами людського мозку та навіть за допомогою кишкових бактерій.

Проєкт Руссіновича став черговим доказом того, що для класичного шутера від id Software не існує перешкод, а звичні робочі інструменти можуть приховувати несподіваний потенціал для розваг.