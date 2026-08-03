Как работает игровое полотно

Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович представил проект под названием DoomPaint. В отличие от попыток воссоздать игру с нуля с помощью инструментов редактора, эта разработка запускает оригинальный движок Doom, но использует Paint для вывода изображения, пишет Dexerto.

Механика работы выглядит довольно необычно: программа копирует каждый отрендеренный кадр в буфер обмена Windows и мгновенно вставляет его в Paint в качестве нового редактируемого документа. Такой подход превращает графическое приложение в своеобразный дисплей.

Благодаря этой особенности игроки получили уникальные возможности, недоступные в оригинале. Например, поскольку каждый кадр система воспринимает как отдельное действие, комбинация клавиш Ctrl+Z позволяет буквально перемотать время назад после получения ранения или гибели. Кроме того, любой момент прохождения можно мгновенно сохранить в виде стандартного рисунка в формате PNG.



Doom в Microsoft Paint / Изображение Марка Руссиновича

Технические нюансы и юмор разработчиков

Несмотря на сложность процесса передачи данных через буфер обмена, DoomPaint демонстрирует стабильную работу на частоте до 35 герц. Это соответствует исходной скорости игры при разрешении 320 на 200 пикселей. Автор проекта добавил несколько технических решений, чтобы операционная система не выдавала ошибок из-за постоянного использования буфера обмена.

Paint визуализирует игру, но не вычисляет ее. Paint ничего не вычисляет. Paint никогда ничего не вычислял. В этом и заключается шутка,

– прокомментировал технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович.

Феномен запуска Doom на неподходящих устройствах давно стал частью мировой интернет-культуры. Ранее специалисты уже заставляли игру работать внутри ChatGPT, на микрочипах с живыми клетками человеческого мозга и даже с помощью кишечных бактерий.

Проект Руссиновича стал очередным доказательством того, что для классического шутера от id Software не существует преград, а привычные рабочие инструменты могут таить неожиданный потенциал для развлечений.