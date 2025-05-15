Doom: The Dark Ages офіційно вийшла на ПК та консолях – рейтинг та перші успіхи гри

Після п'яти років очікування Bethesda Softworks та id Software нарешті випустили довгоочікуваний шутер Doom: The Dark Ages. Офіційний реліз відбувся 15 травня для ПК та консолей, завершивши період тривалого очікування фанатів серії.

Гра вже доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X та S, інформує 24 Канал. Її вартість складає 70 доларів, однак власники підписки Game Pass можуть отримати доступ до новинки без додаткових витрат.

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Для тих, хто оформив попереднє замовлення преміум-видання за 100 доларів, була можливість отримати дводенний ранній доступ. З нагоди релізу Bethesda урочисто закликала: "Випустіть Дум Слеєра!", натякаючи на головного персонажа гри.

Раніше критики вже поділилися першими оцінками Doom: The Dark Ages. Вони високо оцінили бойову систему, елементи дослідження, інструменти доступності та саундтрек, але критикували спроби створити серйозний сюжет та новий артстиль.

Сюжет та ігровий процес

Doom: The Dark Ages є середньовічним приквелом до Doom (2016). За сюжетом, Дум Слеєр стає в’язнем Ордена Нічних Вартових і використовується ними як зброя проти демонів, коли ситуація виходить з-під контролю.

Розробники обіцяють розкрити передісторію Дум Слеєра та представити масштабну оповідь із детально опрацьованими рівнями, наповненими секретами, можливістю налаштовувати складність і насолоджуватися динамічним саундтреком.

Doom: The Dark Ages – дивіться трейлер

Перші враження гравців

Під час офіційного релізу Doom: The Dark Ages досягла пікового показника у 30,2 тисячі одночасних гравців у Steam. Для порівняння, Doom (2016) у свій час зібрала 44,2 тисячі гравців, а лідером франшизи залишається Doom Eternal зі 104,9 тисячами одночасних користувачів.

Рейтинг новинки в Steam також зріс – з 83% до 85,3%. Гравці відзначають цікавий ігровий процес, хорошу оптимізацію та динамічну музику. Водночас серед негативних відгуків можна знайти скарги на проблеми з продуктивністю, вильоти гри, сюжетні лінії та зміни в бойовій системі.

Таким чином, Doom: The Dark Ages стартувала успішно, попри окремі недоліки, і вже почала формувати власну фан-базу. Чи зможе вона перевершити успіх своїх попередників – покаже час.